Blackout ai test F1 in Bahrain, un post su X del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 ironizza sulla situazione

(Adnkronos) – La prima giornata di test pre-stagionali del Mondiale di Formula 1 2025 in Bahrain è stata segnata da un imprevisto blackout che ha interrotto la sessione pomeridiana per oltre un’ora. L’interruzione di corrente, causata da un guasto a una sottostazione esterna, ha colpito il circuito di Sakhir alle 15:04 (ora italiana), quando erano state completate sei ore di prove.

L’improvvisa mancanza di energia elettrica ha costretto i piloti a rientrare ai box, mentre i meccanici si sono trovati a lavorare al buio, utilizzando le torce dei loro smartphone. Dopo 35 minuti, la direzione gara ha tentato di riprendere la sessione, ma la scarsa visibilità ha reso necessaria una nuova interruzione. La sessione è ripresa regolarmente solo alle 16:10 registrando il miglior tempo di Leclerc sulla monoposto Ferrari. L’interruzione ha causato disagi ai team, che hanno visto compromessa la loro programmazione di test. La Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ha ironizzato sull’accaduto con un tweet raffigurante un’immagine completamente nera, accompagnata dalla didascalia “Scene in diretta dal Bahrain”. Il circuito di Sakhir ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per spiegare le cause del blackout: “Un’interruzione di corrente causata da un guasto alla sottostazione esterna ha messo in pausa la sessione pomeridiana in pista. La corrente è stata ripristinata e la sessione pomeridiana è ripresa. Apprezziamo la pazienza di tutti”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)