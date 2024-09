Blanco e Geolier nella colonna sonora di EA Sports FC 25

(Adnkronos) – Electronic Arts ha svelato oggi la soundtrack ufficiale di EA Sports FC 25, una playlist internazionale che abbraccia diversi generi musicali. Tra gli artisti di fama mondiale, spiccano i debutti del rapper Geolier e di Blanco, che portano l’energia della musica italiana nel gioco, ispirando i fan del calcio a dare il massimo per il proprio club. Blanco, acclamato artista italiano e tifoso appassionato dell’AS Roma, contribuirà con il suo singolo “Ancora, ancora, ancora”. Geolier, superstar del rap internazionale e tifoso della SSC Napoli, infiammerà gli animi dei tifosi partenopei con il brano “I p’ me, tu p’ te”. “Essere nella soundtrack di EA Sports FC 25 è un sogno che si avvera, ci gioco da quando ero bambino!”, ha dichiarato Blanco. “La cosa più bella del tifare la Roma è sentirsi parte di una famiglia: andare allo stadio e cantare l’inno con gli altri tifosi è un’emozione travolgente. È fantastico poter unire le mie passioni per il calcio e la musica in un progetto così importante”. Geolier ha aggiunto: “Sentire il mio pezzo in sottofondo mentre gioco è una bella soddisfazione. L’unione, il gioco di squadra e il raggiungimento di un obiettivo sono valori presenti nel calcio che condivido anche io nella mia vita e con la mia famiglia, che alla fine è anche la mia squadra”. La soundtrack completa di EA Sports FC 25 è disponibile da ora su Spotify e altre piattaforme streaming. ll gioco sarà disponibile dal 27 settembre 2024, con accesso anticipato tramite la Ultimate Edition a partire dal 20 settembre 2024. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)