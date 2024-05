Call of Duty Warzone, un milione di dollari per il torneo Esports

(Adnkronos) – I mondiali Esports di Call of Duty Warzone torneranno nel 2024 con un nuovo formato per le finali a livello globale, un numero maggiore di partite di qualificazione e un montepremi di un milione di dollari, come annunciato da Activision. La competizione inizia il 24 maggio per il Nord America e l'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) con l'In-Game Open Online Qualifier, che si svolgerà su un periodo di tre giorni. Le qualificazioni si svolgeranno dalle 18.00 a mezzanotte, dal 24 al 26 maggio. Durante queste sessioni, i giocatori dovranno registrare i loro migliori punteggi con il trio registrato su FACEIT, utilizzando il tradizionale sistema di punteggio WSOW, che combina piazzamenti e eliminazioni. Al termine del periodo di qualificazione aperta, le migliori 68 squadre delle due regioni passeranno alla fase dei gruppi. Tenendo conto delle richieste dello scorso anno, le regioni di gioco sono state aggiornate. La regione MEA è stata inglobata in Europa come EMEA, mentre ANZ (Australia e Nuova Zelanda) e Asia si uniranno in un'unica regione, APAC (Asia-Pacifico). In America Centrale e Latina, ci saranno due regioni: LATAM Nord (incluso il Messico) e LATAM Sud (incluso il Brasile). Le regioni di espansione avranno iscrizioni aperte fino al 13 giugno e fino a 136 squadre da tre giocatori si sfideranno in 3 turni di incontri in lobby personalizzate. La priorità di iscrizione sarà data ai capitani che hanno partecipato al WSOW lo scorso anno. Le squadre saranno divise in quattro gruppi per regione in base alle prestazioni in gioco. Le partite di gruppo si svolgeranno nell'arco di due settimane, con ogni gruppo che giocherà una volta contro gli altri gruppi in un match a 5 drop. Le migliori 34 squadre accederanno all'Upper Bracket, mentre le ultime 34 andranno al Round 1 del Lower Bracket. Nell'Upper Bracket, le prime 17 squadre passeranno alle Finali di qualificazione. Le squadre rimanenti accederanno al Round 2 del Lower Bracket, dove si scontreranno con le migliori 17 squadre del Round 1. Le ultime 17 squadre del Round 1 del Lower Bracket saranno eliminate, mentre nel Round 2 del Lower Bracket, 17 squadre passeranno alle Qualifier Finals, con le altre 10 che andranno alle Last Chance Qualifier (LCQ). La competizione di quest'anno introduce novità anche nella fase finale. La giornata inizierà con il SoloYolo, dove 50.000 dollari saranno assegnati al vincitore. Dopo questa fase, le squadre si trasferiranno in Urzikstan per l'evento principale, che introdurrà il Call of Duty Warzone Match Point come condizione di vittoria per aumentare l'emozione dei drop finali. Le squadre dovranno superare una certa soglia di punti per diventare idonee al match-point e poi vincere la mappa per rivendicare il titolo di campioni WSOW. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)