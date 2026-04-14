Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’

(Adnkronos) – “Da circa tre anni Datapizza aiuta le aziende nella trasformazione Ai” offrendo soluzioni diverse sulla base di “quello che occorre fare” nella specifica realtà aziendale. “In alcune aziende bisogna formare da zero le risorse a come usare gli strumenti mentre altre, un po più mature, vogliono fare abbracciare sfide ambiziose, come ad esempio ridisegnare dei processi con l’Ai o, addirittura, dei grandi progetti trasformativi. Non esiste una soluzione unica per tutte le aziende. Importante sottolineare anche che prima ancora di attaccare la tecnologia, facciamo sempre una survey in azienda per capire qual è lo stato di partenza rispetto all’Ai, da lì costruiamo un piano di adozione e formazione della tecnologia che va di pari passo sia con la strategia aziendale che con l’implementazione tecnologica”. Sono le parole di Giacomo Ciarlini, co-founder e cio Datapizza, in occasione dell’edizione 2026 del Forum Information Technology di Comunicazione Italiana oggi a Milano, l’appuntamento di riferimento per l’Ai e le nuove intelligenze digitali all’interno delle organizzazioni.

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