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IT: Callegari (Innovio), ‘fattore umano centrale in cyber security, cruciale la formazione’

Tecnologia
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “La relazione tra persone e tecnologie nelle aziende sta diventando sempre più predominante. La cyber security, di cui anche noi ci occupiamo, è sicuramente uno degli ambiti in cui questa relazione è più importante, perché il fattore umano rappresenta sia il problema che la soluzione”. Se da una parte infatti “le statistiche ci dicono che molti degli attacchi phishing e ransomware scaturiscono per un fattore umano”, al tempo stesso, quest’ultimo è necessario “per interagire con la tecnologia” e dunque occorre “consapevolezza e formazione”. Così Christian Callegari, ciso e head of It & cybersecurity Bu Innovio, intervenendo oggi all’edizione 2026 del Forum Information Technology, organizzata da Comunicazione Italiana a Milano e dedicata alla relazione tra persone e tecnologie all’interno delle organizzazioni. 

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