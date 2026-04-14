16.6 C
Firenze
martedì 14 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

IT: Brugnoli (WeAreProject), ‘principali esigenze aziende sono Ai e cyber security’

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Relativamente al tema della relazione tra tecnologia e persone come We Are Project vediamo esigenze in due ambiti specifici: quello dell’intelligenza artificiale e quello della cyber security. Da una parte infatti le aziende vogliono integrare in maniera proficua l’intelligenza artificiale al loro interno, senza però né snaturare né smarrire le competenze e l’identità delle persone, dall’altra invece vogliono colmare il gap di competenze e rapportarsi al vincolo normativo sempre più stringente, che obbliga le aziende a strutturarsi per gestire al meglio il cyber risk. Noi siamo di supporto alle aziende con la creazione di programmi e corsi specifici che aiutino ad aumentare la consapevolezza, la resilienza e la competenza”. Lo ha detto Massimo Brugnoli, digital Innovation director WeAreProject, intervenendo oggi all’edizione 2026 del Forum Information Technology, organizzata da Comunicazione Italiana a Milano e dedicata alla relazione tra persone e tecnologie all’interno delle organizzazioni. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
16.6 ° C
17.9 °
15.4 °
71 %
1kmh
75 %
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1589)ultimora (904)sport (137)ImmediaPress (103)Video Adnkronos (100)Tecnologia (77)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati