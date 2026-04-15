Roblox debutta su PS5 con una nuova versione del gioco

(Adnkronos) – Dopo una lunga attesa, Roblox Corporation ha rilasciato ufficialmente la versione nativa di Roblox per PlayStation 5. Sebbene il titolo fosse già accessibile sulla console di attuale generazione tramite la versione per PlayStation 4, questo aggiornamento segna un punto di svolta tecnico significativo. Gli sviluppatori promettono un’esperienza di gioco molto più reattiva e fluida, supportata da una riduzione dei tempi di caricamento che raggiunge il 30% rispetto al passato. L’obiettivo dichiarato è quello di allineare la piattaforma alle prestazioni dell’hardware moderno, garantendo una stabilità che finora era rimasta parzialmente limitata dai vincoli del software meno recente.

L’approdo su una tecnologia di nuova generazione ha spinto i creatori dei mondi virtuali più popolari a rivedere profondamente le interfacce e i sistemi di controllo. L’adattamento per il controller non si limita alla semplice mappatura dei tasti, ma ha coinvolto l’introduzione di meccaniche specifiche, come il sistema di blocco della telecamera implementato in Dueling Grounds per facilitare i combattimenti. Anche la comunicazione tra utenti, storicamente complessa su console a causa della lentezza della digitazione, è stata ripensata: in titoli come Dandy’s World l’uso di sticker ed emote sostituisce efficacemente la tastiera, permettendo un’interazione rapida e immediata tra giocatori che utilizzano piattaforme differenti, dal mobile al PC.

Il salto di qualità estetico e immersivo rappresenta l’altro pilastro fondamentale di questa release. Grazie alla maggiore potenza di calcolo di PlayStation 5, studi come Voldex possono ora potenziare i dettagli visivi di NFL Universe Football senza temere cali di performance, mentre l’atmosfera di Scary Shawarma Kiosk beneficia di una resa grafica più pulita e definita. L’integrazione del feedback aptico del controller DualSense aggiunge infine un ulteriore livello di coinvolgimento fisico, posizionando Roblox non più solo come un semplice sandbox creativo, ma come un ecosistema capace di competere con la qualità dei titoli standalone più moderni presenti sul mercato.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)