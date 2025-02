Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025: nessun italiano tra i vincitori

(Adnkronos) – Si sono conclusi a Londra i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025, tre giorni di competizioni che hanno visto sfidarsi oltre 5.500 giocatori provenienti da tutto il mondo. L’evento ha incoronato i vincitori nelle diverse categorie: Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO e Pokémon UNITE. Sfortunatamente non ci sono italiani tra i vincitori. Durante la cerimonia di chiusura, The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di “Verso i Mondiali – Videogiochi Pokémon”, una nuova docuserie che seguirà le storie di successo e le aspirazioni dei concorrenti dei videogiochi Pokémon. La serie, composta da tre episodi, sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale dei Pokémon a partire dal 7 marzo 2025. Ecco il trailer della docuserie: È stato inoltre svelato un nuovo trailer per i Campionati Mondiali Pokémon 2025, che si terranno ad Anaheim, in California, dal 15 al 17 agosto 2025. Il trailer ha mostrato le illustrazioni speciali realizzate per l’evento, con Pikachu, Jigglypuff e Machamp in viaggio verso la California. A partire da marzo 2025, sarà possibile iscriversi alla lista degli interessati a partecipare come spettatori, accedendo al sito worlds.pokemon.com/it-it.

Maggiori dettagli sull’evento e sulle iscrizioni alla lista degli interessati saranno condivisi in seguito. Per informazioni sui campionati Pokémon, come regole, sedi, date, orari e premi, è possibile visitare la pagina Play! Pokémon. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)