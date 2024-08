Come provare subito Apple Intelligence anche in Italia

(Adnkronos) – Sebbene la prima beta di Apple Intelligence in iOS 18.1 sia disponibile solo negli Stati Uniti, in realtà non è proprio così. Ottenere l’accesso da altri paesi è sorprendentemente semplice. Apple ha scelto di limitare inizialmente l’accesso a una sola lingua per semplificare il processo, ma se siete disposti a convivere con questa limitazione, potete comunque utilizzare Apple Intelligence, il sistema di IA che debutterà sul prossimo sistema operativo di iPhone. È importante notare che avrete bisogno di un dispositivo compatibile, ossia un iPhone 15 Pro o Pro Max, o un iPad con chip M1 o superiore. Indipendentemente dal paese in cui vi trovate, i primi passaggi sono gli stessi. Bisogna installare la beta per sviluppatori di iOS 18.1. Per farlo, è necessatio unirsi al programma sviluppatori: non è necessario un account sviluppatore a pagamento. Utilizzate le vostre credenziali Apple ID su developer.apple.com per iscrivervi. Quindi, aprite l’app Impostazioni e andate su Generali > Aggiornamento Software. Toccate il pulsante Aggiornamenti Beta e selezionate iOS 18.1 Developer Beta. Scaricate e installate l’aggiornamento 18.1 di iOS. Per chi si trova fuori dagli Stati Uniti, ci sono alcuni passaggi aggiuntivi da seguire, innanzi tutto impostare la lingua e la regione. Andate su Impostazioni > Lingua e Regione. Toccate Lingua e selezionate Inglese (US). Accanto a Regione, cambiate a Stati Uniti. Per configurare Apple Intelligence e Siri, tornate al menu principale e selezionate Apple Intelligence & Siri. Cambiate la Lingua in Inglese (Stati Uniti). Cambiate la Voce in una delle opzioni americane e aspettate che venga scaricata, e infine riavviate il vostro iPhone. Questi passaggi dovrebbero funzionare in molti paesi, anche se nei paesi dell’Unione Europea i risultati sono variabili, ed è consigliabile provare più volte. Alcuni dispositivi potrebbero non funzionare, o funzionare a intermittenza. Se desiderate utilizzare una VPN per impostare la regione negli Stati Uniti, Apple è in grado di rilevare questa impostazione se fatta direttamente sul telefono, quindi avrete bisogno di un router wireless capace di accesso VPN. Una volta completati i passaggi sopra, proseguite come se foste negli Stati Uniti. Sotto il testo di Apple Intelligence & Siri, dovreste vedere un’opzione per unirvi alla lista d’attesa. Toccatela e questa cambierà in “Joined Waitlist”. L’attivazione richiede generalmente pochi minuti. Una volta attivata, il messaggio cambierà in “Turn On Apple Intelligence”. Toccate questo messaggio e riceverete un messaggio di benvenuto. In questo modo potrete iniziare a utilizzare Apple Intelligence anche fuori dagli Stati Uniti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)