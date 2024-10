Copilot su WhatsApp: l’intelligenza artificiale a portata di chat

(Adnkronos) – Copilot, il potente assistente AI, è ora integrabile direttamente nell’app di messaggistica. Questa integrazione porta uno strumento avanzato a portata di mano, semplificando e rendendo più efficienti le attività quotidiane su WhatsApp. Aggiungere Copilot a WhatsApp è molto semplice. Sarà sufficiente scansionare un codice QR disponibile sul sito ufficiale di Microsoft e l’assistente AI verrà aggiunto alla lista contatti. A questo punto, si potrà chattare con Copilot come si farebbe con qualsiasi altro contatto. L’assistente è pronto a rispondere a una vasta gamma di richieste, dalle domande più semplici ai compiti più complessi. LINK QR CODE MICROSOFT: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/for-individuals/onwhatsapp

Copilot interagisce di default in inglese, ma gli utenti possono passare alla loro lingua preferita semplicemente rispondendo in quella lingua o chiedendo all’assistente di comunicare in essa. Questa funzione rende l’esperienza più personalizzata e accessibile a tutti, indipendentemente dalla lingua parlata. Una delle caratteristiche più interessanti di Copilot è la sua capacità di creare immagini a partire da descrizioni testuali, grazie all’integrazione con la tecnologia DALL-E 3. Questo permette a Copilot di agire come un artista digitale, trasformando le tue idee in immagini in pochi istanti. Descrivi ciò che desideri e Copilot genererà un’immagine che corrisponde alla tua descrizione.

Microsoft ha posto tuttavia grande attenzione alla privacy degli utenti. L'utente avrà accesso a strumenti che aiuteranno a gestire le informazioni personali e a controllare quali dati vengono condivisi. Tuttavia, è consigliabile leggere i termini di servizio prima di utilizzare Copilot per comprendere come verranno gestiti i dati. Copilot non è disponibile solo per dispositivi mobili. Una volta aggiunto l'assistente a WhatsApp, sarà accessibile anche su WhatsApp Web. Questo significa che si potrà utilizzare Copilot sia sul telefono che sul tuo computer, offrendo maggiore flessibilità nell'interazione con l'assistente.