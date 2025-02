DayZ si rinnova con l’aggiornamento 1.27: tutte le novità previste per il nuovo anno

(Adnkronos) – Bohemia Interactive ha annunciato il lancio dell’aggiornamento 1.27 per DayZ, il primo update del 2025, che introduce una serie di novità e miglioramenti al gameplay, confermando l’impegno degli sviluppatori nel far evolvere l’esperienza di gioco. L’aggiornamento arriva dopo il successo di DayZ Frostline e un numero record di giocatori, testimoniando la continua crescita e il supporto della community. L’aggiornamento 1.27 porta con sé una serie di novità e miglioramenti che arricchiscono notevolmente l’esperienza di gioco. Tra le principali introduzioni, troviamo una navigazione più fluida e l’aggiunta di nuove località sull’isola di Sakhal. È stato realizzato un ampliamento significativo delle città e dei villaggi esistenti, oltre all’introduzione di un nuovo punto di interesse sull’isola di Shantar che promette di arricchire le esplorazioni dei giocatori. Per quanto riguarda le dinamiche di sopravvivenza e pesca, sono stati apportati alcuni aggiustamenti per rendere il gioco più sfidante e realistico. Ora, pescare con strumenti incompleti richiederà più tempo, aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà e strategia. Inoltre, le intossicazioni alimentari saranno ora legate a specifici tipi di animali, richiedendo ai giocatori di essere più cauti su cosa decidono di consumare. Un’altra novità interessante è il sistema di deterioramento delle imbarcazioni, ora personalizzabile. I proprietari dei server avranno la possibilità di regolare le impostazioni relative al deterioramento delle imbarcazioni, permettendo una personalizzazione più profonda del gameplay. L’aggiornamento ha portato anche un ampliamento nello stoccaggio degli zaini e un adeguamento dell’inventario. Gli zaini ora includono slot aggiuntivi per attrezzi, radio e stick luminosi, migliorando l’organizzazione e l’efficacia delle attrezzature portatili. Sul fronte audio e visivo, l’aggiornamento 1.27 non delude. Sono stati migliorati il realismo dei passi e introdotti nuovi effetti sonori per i personaggi, oltre a un audio per il gunfire perfezionato, che contribuiscono a una maggiore immersione nel mondo di gioco. Per quanto riguarda gli effetti particellari e la pulizia visiva, gli aggiornamenti includono neve che cade realisticamente dagli alberi, effetti di sanguinamento e vapore dell’alito migliorati, tutti dettagli che arricchiscono l’esperienza visiva del gioco. Per garantire un’esperienza equilibrata ed equa a tutti i giocatori, l’aggiornamento 1.27 è accompagnato da un wipe completo dei server. Tutte le mappe e i personaggi sono stati reimpostati su tutte le piattaforme. L’aggiornamento 1.27 è solo l’inizio di un anno ricco di novità per DayZ. Nei prossimi mesi, gli sviluppatori si concentreranno sul perfezionamento delle meccaniche di gunplay, con mirini migliorati, nuove armi e modifiche alla gestione delle armi. Sono inoltre previsti miglioramenti alla qualità della vita e delle prestazioni, basati sul feedback della community, oltre a correzioni di bug e ottimizzazioni. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)