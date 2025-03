Death Stranding 2: On the Beach esce a giugno su PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e Kojima Productions hanno ufficialmente annunciato la data di lancio di Death Stranding 2: On the Beach. L’attesissimo sequel dell’acclamato titolo di Hideo Kojima arriverà in esclusiva su PlayStation 5 il 26 giugno 2025. Il prezzo di listino è fissato a 69 euro per l’edizione standard. I preordini si apriranno il 17 marzo, offrendo ai giocatori la possibilità di assicurarsi alcuni bonus esclusivi. Indipendentemente dall’edizione scelta, i preordini includeranno lo sblocco anticipato dell’ologramma personalizzato “Quokka” e diverse varianti cromatiche (argento) per i modelli “Battle Skeleton” e “Bokka Skeleton” (livelli 1, 2 e 3). Oltre all’edizione standard, saranno disponibili due edizioni speciali: la Digital Deluxe Edition (79,99 euro) include, oltre ai bonus di preordine, ulteriori elementi di gioco. I giocatori riceveranno varianti dorate dei “Battle Skeleton” e “Bokka Skeleton”, lo sblocco anticipato della “Machine Gun (MP Bullets) LV1” e una serie di patch cosmetiche (“Quokka”, “Chiral Feline”, “Why Me?”). La Collector’s Edition (229,99 euro) rappresenta il pacchetto definitivo per i fan. Oltre a una copia digitale del gioco e a tutti i contenuti digitali delle edizioni precedenti, include una confezione speciale, una statua di Magellan Man alta 15 pollici, un set di cartoline artistiche, una lettera di Hideo Kojima e una statuetta di Dollman alta tre pollici.

