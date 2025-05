Disney Plus lancia programmi fedeltà con sconti, omaggi e concorsi settimanali

(Adnkronos) – Nel panorama sempre più affollato delle piattaforme di streaming, Disney Plus e Hulu puntano a rafforzare la fidelizzazione degli utenti con il lancio di nuovi programmi fedeltà denominati Perks. L’obiettivo è chiaro: differenziarsi dalla concorrenza offrendo vantaggi esclusivi che vadano oltre il semplice accesso ai contenuti audiovisivi. Il programma Perks di Disney Plus è già attivo negli Stati Uniti, mentre una distribuzione internazionale è prevista nei prossimi mesi. Tra le promozioni attualmente disponibili per gli abbonati figurano sei mesi gratuiti di abbonamento a DashPass, il servizio di consegna premium di DoorDash, sconti per soggiorni a Walt Disney World, offerte promozionali su prodotti Adidas e Funko, e una serie di concorsi a rotazione che verranno aggiornati regolarmente. Anche Hulu si prepara a introdurre il proprio programma fedeltà, la cui partenza è fissata per il 2 giugno. Sebbene i dettagli completi non siano ancora stati resi noti, è stato anticipato che il programma includerà partnership con aziende come Microsoft, Pure Green e LG. I vantaggi saranno distribuiti settimanalmente per tutta l’estate, con la promessa di offerte costantemente rinnovate. Gli utenti non dovranno compiere alcuna azione particolare per usufruire dei vantaggi: sarà sufficiente essere abbonati a uno dei due servizi. Chi sottoscrive uno dei piani combinati che includono sia Disney Plus che Hulu potrà accedere automaticamente a entrambe le iniziative. Il programma Perks non è una novità assoluta per Disney Plus: una versione iniziale era già stata sperimentata lo scorso anno, offrendo un numero limitato di concorsi e accessi anticipati a biglietti per eventi selezionati. Tuttavia, l’attuale rilancio rappresenta un’evoluzione significativa. Secondo quanto dichiarato da Disney, si tratta ora di un’offerta strutturata e permanente, con vantaggi che mirano a creare un’esperienza di abbonamento più ricca e continuativa. La strategia riflette una tendenza crescente nel settore dell’intrattenimento digitale, dove le piattaforme cercano nuovi modi per mantenere attivi gli abbonamenti, in un contesto di crescente volatilità degli utenti e concorrenza serrata tra servizi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)