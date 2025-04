DOOM: The Dark Ages, un nuovo epico trailer

(Adnkronos) – L’attesa per il nuovo capitolo della leggendaria saga di DOOM si fa sempre più intensa. Durante l’evento WrestleMania 41, id Software ha presentato in anteprima l’ultimo trailer di DOOM: The Dark Ages, offrendo agli spettatori un primo sguardo approfondito sull’epica narrazione che vedrà protagonista l’iconico DOOM Slayer. In quanto super arma di divinità e re, il DOOM Slayer si ergerà ancora una volta a baluardo contro le soverchianti legioni infernali, brandendo un arsenale di armi brutali e devastanti. Il nuovo trailer, ora disponibile per la visione online, immerge gli spettatori in un’atmosfera oscura e brutale, anticipando la portata della guerra medievale contro le forze dell’Inferno. Le sequenze mostrano il DOOM Slayer in azione, confermando il ritorno all’azione frenetica e viscerale che ha reso celebre la serie.

DOOM: The Dark Ages è atteso per il lancio il 15 maggio sulle piattaforme Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PC e Battle.net. I giocatori interessati possono già effettuare il preordine della Premium Edition per ottenere un accesso anticipato di due giorni al gioco, unitamente a contenuti digitali esclusivi come l’artbook e la colonna sonora, il pacchetto di skin Divinità e l’accesso al DLC della campagna in arrivo successivamente. Tutti i dettagli relativi alle opzioni di preordine sono disponibili sul sito ufficiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)