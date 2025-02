Dragon Ball The Breakers, inizia la stagione 8

(Adnkronos) – L’ottava stagione di Dragon Ball The Breakers, il gioco multiplayer online dedicato al mondo di Akira Toriyama, è stata inaugurata con l’introduzione di aggiornamenti significativi, tra cui la trasformazione di Frieza in Golden Frieza e l’aggiunta della Transphere “Ultra Instinct”. Golden Frieza si unisce al combattimento, offrendo una nuova forma che permette l’utilizzo di abilità attive contestualizzate alla situazione di battaglia. Durante la trasformazione, la salute del giocatore subisce una graduale riduzione, compensata da un incremento notevole della velocità di movimento. Le tecniche del personaggio, sia le abilità attive sia i Ki Blast, vengono modificate, introducendo una variazione dello stile di gioco. Golden Frieza, pur offrendo nuove strategie di combattimento, presenta una vulnerabilità, poiché la forma si dissolve in caso di danni eccessivi. La stagione 8 ha implementato la Transphere “Ultra Instinct”, fornendo ai Sopravvissuti un potenziamento nelle dinamiche di gioco. Questa Transphere consente di sferrare un colpo potente su un bersaglio designato o, in assenza di tale bersaglio, di effettuare una carica in avanti. Inoltre, è possibile attivare il Dragon Change per un periodo limitato, durante il quale è possibile eseguire attacchi. Dragon Ball The Breakers è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)