Dune: Awakening, Funcom presenta un nuovo incredibile video

(Adnkronos) – Il 20 maggio segnerà l’arrivo di Dune: Awakening, il primo open-world multiplayer survival ambientato sul leggendario pianeta Arrakis. Funcom ha recentemente pubblicato un nuovo video, “Exploring Arrakis – Secrets of the Desert”, che offre uno sguardo approfondito sulla vastità e la varietà del pianeta desertico, ispirato al capolavoro di Frank Herbert e ai film di Legendary Entertainment. Nonostante la sua natura desertica, Arrakis si rivela un ambiente sorprendentemente vario. I giocatori potranno esplorare le risorse del pianeta utilizzando scanner personali e moduli per veicoli, oppure scalare le vette più alte per lanciare sonde di rilevamento e scoprire punti di interesse come relitti di navi e laboratori ecologici. Ecco il nuovi video L’enorme area end-game del Deserto Profondo rappresenta una sfida costante per i giocatori, che dovranno affrontare tempeste di Coriolis, pericoli ambientali e la costante ricerca della spezia. Le tempeste planetarie modificano regolarmente la mappa, svelando nuove risorse e luoghi, e offrendo ai giocatori l’opportunità di creare mappe da vendere ad altri. L’esplorazione è un elemento chiave di Dune: Awakening, ma il gioco offre anche un sistema di combattimento sandbox, che sarà approfondito in un prossimo video. Dune: Awakening sarà disponibile dal 20 maggio. I giocatori possono già scaricare il Character Creator & la Benchmark Mode su Steam per prepararsi al lancio e ottenere l’esclusiva skin del coltello Frameblade. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)