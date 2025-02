Dungeons & Dragons: annunciate le date di uscita dei manuali in italiano

(Adnkronos) – Wizards of the Coast ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, le date di uscita dei tanto attesi manuali di Dungeons & Dragons tradotti in italiano, francese, tedesco e spagnolo. Gli appassionati del celebre gioco di ruolo potranno presto mettere le mani sulle versioni localizzate del Manuale del Giocatore e della Guida del Dungeon Master. Manuale del Giocatore: nuove possibilità per i giocatori

Il Manuale del Giocatore aggiornato sarà disponibile a partire dall’8 maggio. Questa versione rivista delle regole fondamentali offre ai giocatori e ai gruppi di gioco nuove ed entusiasmanti possibilità di esplorare mondi fantastici, creare personaggi eroici e vivere avventure indimenticabili. Guida del Dungeon Master: strumenti per avventure epiche

La Guida del Dungeon Master, in uscita il 26 giugno, è stata arricchita con numerosi miglioramenti per aiutare i Dungeon Master, sia principianti che esperti, a creare avventure epiche per i loro gruppi di gioco. Questo manuale essenziale fornisce gli strumenti e i consigli necessari per dare vita a mondi di gioco coinvolgenti e sfide memorabili. Il Manuale del Giocatore e la Guida del Dungeon Master formano una combinazione perfetta per chi gioca in italiano e nelle altre lingue annunciate. Sia i giocatori veterani che i neofiti troveranno in questi manuali risorse preziose per arricchire la propria esperienza di gioco. Wizards of the Coast ha comunicato che la data di uscita del Manuale del Giocatore è stata posticipata rispetto ai piani iniziali a causa di ritardi imprevisti nella produzione. Tuttavia, l’azienda ha assicurato che questi problemi sono stati risolti e che la Guida del Dungeon Master e il Manuale dei Mostri, previsto per settembre 2025, non subiranno ritardi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)