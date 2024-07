EA Sports FC 25 svela un nuovo Deep Dive su Rush – Il video

(Adnkronos) – Oggi Electronic Arts ha presentato il secondo Deep Dive di EA Sports FC 25 dedicato alla rivoluzionaria modalità Rush 5vs5, che stravolgerà il concetto tradizionale di ruoli fissi e posizioni nel calcio virtuale. “In Rush, il tradizionale concetto di ruoli e posizioni fisse viene messo da parte per promuovere un approccio più flessibile e orientato al team,” spiegano gli sviluppatori di EA Sports. “I giocatori possono auto-organizzarsi e cambiare ruolo mentre il gioco procede, sottolineando l’importanza del posizionamento riflessivo e della comunicazione continua.” Quando il gioco si ferma, i giocatori vengono riposizionati sul campo secondo la loro posizione più recente, evidenziando l’importanza di una disposizione ponderata e di una comunicazione continua. L’approccio a Rush mira a promuovere il coordinamento tra i giocatori, garantendo che tutti abbiano la possibilità di contribuire in modo significativo alla squadra in vari ruoli durante la partita, sia che si tratti di difendere, fare assist o segnare. Ecco il nuovo Deep Dive Rush —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)