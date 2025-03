EcoFlow entra nel mercato italiano con un ecosistema energetico domestico basato sull’AI

(Adnkronos) – EcoFlow ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano delle soluzioni energetiche residenziali presentando, in occasione della fiera KEY 2025 di Rimini, un ecosistema domestico basato sull’Intelligenza Artificiale. L’azienda, leader nelle soluzioni energetiche sostenibili, punta a offrire un sistema integrato e intelligente per la gestione dell’energia domestica, capace di monitorare i consumi dell’intera abitazione e di integrare diverse soluzioni tramite l’app EcoFlow. L’obiettivo è offrire un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. L’ecosistema di energia domestica integra le varie soluzioni EcoFlow, tra cui soluzioni di accumulo a batteria solare (EcoFlow PowerOcean Monofase e Trifase), soluzioni di riscaldamento (la pompa di calore aria-acqua PowerHeat e lo scaldabagno sommergibile intelligente PowerGlow), soluzioni di ricarica EV (il caricabatterie EV intelligente PowerPulse 2) e dispositivi smart home (il sistema di monitoraggio e gestione dell’energia domestica PowerInsight e la presa intelligente Smart Plug). Con l’app EcoFlow, gli utenti possono gestire in tutta semplicità l’alimentazione in ingresso, l’accumulo e l’utilizzo di energia per la propria abitazione. Tuttavia è proprio grazie all’implementazione di un sistema AI avanzato che l’ecosistema di energia domestica è in grado di fare previsioni sulla generazione e sul consumo di energia. Inoltre, può fornire consigli personalizzati sull’utilizzo in caso di impostazione della tariffa elettrica tramite l’app EcoFlow. Se viene rilevata una grave perturbazione meteorologica con un anticipo di 24 ore, e le corrispondenti impostazioni sono abilitate, il sistema ricarica completamente la batteria per assicurare un’alimentazione di backup in caso di interruzioni della corrente. Secondo GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in Italia esistono oltre 300.000 impianti fotovoltaici residenziali, ma nella maggior parte dei casi le abitazioni interessate non dispongono di sistemi di accumulo energetico. Con il calo delle tariffe di riacquisto per l’energia immessa in rete, numerosi nuclei domestici sono alla ricerca di soluzioni di accumulo adattate a prezzi accessibili. “Con la sua luce solare abbondante, la grande diffusione di impianti fotovoltaici residenziali e la crescente domanda di soluzioni per immagazzinare energia, il mercato italiano assume un ruolo centrale nella nostra strategia di espansione in Europa” ha sottolineato Ryan Xing, Direttore generale di EcoFlow Europe. “Come azienda leader del settore, con anni di esperienza nel settore dell’accumulo energetico, EcoFlow è intenzionata a offrire alle famiglie italiane soluzioni più complete per l’energia domestica, aiutandoli a migliorare il livello di indipendenza energetica e sostenibilità.” L’ecosistema EcoFlow include soluzioni di accumulo a batteria solare (PowerOcean Monofase e Trifase), sistemi di riscaldamento (pompa di calore PowerHeat e scaldabagno PowerGlow), ricarica EV (PowerPulse 2) e dispositivi smart home (PowerInsight e Smart Plug). L’app EcoFlow consente di gestire in modo centralizzato produzione, accumulo e utilizzo dell’energia. EcoFlow ha presentato anche la soluzione di ricarica EV intelligente PowerPulse 2, che ottimizza l’utilizzo dell’energia solare, della rete elettrica e dei sistemi a batteria per una ricarica più rapida ed efficiente, riducendo i costi e promuovendo la sostenibilità.

EcoFlow ha già dislocato team aziendali e di assistenza in Italia per fornire servizi di supporto e collabora con partner di installazione qualificati. L’azienda punta a offrire soluzioni complete e personalizzate per le famiglie italiane, promuovendo l’indipendenza energetica e la sostenibilità. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Ecoflow

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)