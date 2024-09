Evento Apple, quali novità verranno presentate oggi?

(Adnkronos) – L’attesa è quasi finita. Lunedì sera, alle 19, Apple alzerà il sipario sui suoi nuovi prodotti con l’evento “It’s Glowtime”. Ecco una panoramica delle novità più probabili, basata sulle ultime indiscrezioni. Come da tradizione, Apple dovrebbe presentare quattro nuovi modelli di iPhone: il modello standard, il Plus, il Pro e il Pro Max. I modelli Pro potrebbero avere schermi leggermente più grandi grazie a cornici ridotte, mentre tutti i modelli dovrebbero avere il pulsante “Azione” e un pulsante “Cattura” per un accesso rapido alla fotocamera. Sul fronte fotografico, il Super Telephoto 5x dovrebbe essere incluso anche nel modello più piccolo, mentre i modelli non Pro avranno una nuova disposizione delle fotocamere per permettere di girare video 3D. Tutti i modelli dovrebbero montare il nuovo chip A18, con i modelli Pro che potrebbero avere più core e RAM, e forse anche un’opzione di archiviazione da 2 TB. Il nuovo chip sarà il cuore pulsante di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Apple che debutta con iOS 18 e potenzia Siri con l’aiuto di ChatGPT. Infine, tutti i modelli Pro dovrebbero avere una porta USB-C, una batteria più facile da sostituire e nuove colorazioni. Il Wi-Fi 7 potrebbe essere riservato ai modelli Pro. Per gli Apple Watch, si prevedono la Serie 10 e l’Ultra 3. La Serie 10 potrebbe avere uno schermo più grande, simile all’Ultra, ma mantenendo il suo design. Si parla anche di nuovi sensori, come quello per la pressione sanguigna, anche se probabilmente rileverebbe solo anomalie, non valori precisi. Sull’Ultra 3 si sa poco, ma potrebbe arrivare in una nuova colorazione in titanio. Il nuovo Apple Watch SE dovrebbe essere in plastica, differenziandosi così dalla concorrenza. Per gli AirPods, si attendono gli AirPods 4, che potrebbero sostituire entrambi i modelli base attualmente in commercio, gli AirPods 2 e 3. Potrebbero esserci due modelli, forse uno chiamato SE, e uno di essi potrebbe avere la cancellazione attiva del rumore (ANC). C’è anche qualche speranza per gli AirPods Max 2, ma in molti sostengono che bisognerà attendere ancora. Infine, potrebbe esserci una sorpresa sul fronte iPad: un nuovo iPad mini, con un chip più potente che gli permetterebbe di far girare la nuova Apple Intelligence, potrebbe finalmente fare il suo debutto. L’evento verrà trasmesso alle 19 ora italiana in streaming su tutti i canali Apple, sul sito dell’azienda e sulla app Apple TV. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)