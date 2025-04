Switch 2, come seguire il Nintendo Direct che svela la nuova console

(Adnkronos) – Oggi, alle ore 15:00, si terrà un Nintendo Direct interamente dedicato alla nuova console Switch 2. L’evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia, avrà una durata di circa 60 minuti. Nel corso della presentazione, verranno illustrati i dettagli tecnici della console, incluse le specifiche relative alla potenza di calcolo, alla grafica e alle nuove funzionalità implementate. Si prevede che verrà fornita una panoramica dei titoli di lancio e dei giochi in arrivo, con particolare attenzione a un possibile sequel di Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 9, che è stato già mostrato durante il primo teaser della console. Tra i titolòi più attesi si parla ovviamente di una versione Switch 2 di Metroid Prime 4 Beyond, già annunciato per Switch, e anche di una funzione che dovrebbe permettere ai giochi della precedente generazione di girare con dettagli grafici e fluidità migliorati grazie a delle patch. I titoli con cui verrà mostrata questa feature dovrebbero essere The Legend of Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Si attende che sarà chiarita la funzione del nuovo tasto C, evidenziandone le capacità di personalizzazione e il suono distintivo. La data di uscita della console e il prezzo di vendita al dettaglio verranno resi noti durante l’evento, così come la data di avvio dei preordini. Nintendo ha fatto sapere che nei giorni successivi al Direct saranno organizzati eventi specifici per approfondire il gameplay dei singoli titoli. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)