Nintendo Switch 2 esce il 5 giugno con Mario Kart World

(Adnkronos) – Dopo mesi di speculazioni e attesa, Nintendo ha ufficialmente svelato la sua nuova console, la Nintendo Switch 2, durante un evento Direct trasmesso in diretta mondiale. La presentazione ha confermato le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, delineando un’evoluzione della filosofia ibrida che ha decretato il successo della prima Switch. La nuova console manterrà la capacità di adattarsi a diverse modalità di gioco, sia in mobilità che collegata al televisore, ma con un significativo incremento delle prestazioni. Nintendo ha ufficializzato la data di lancio: il 5 giugno, con l’apertura immediata dei preordini presso i principali rivenditori. A differenza del passato, l’azienda di Kyoto sembra voler puntare con maggiore decisione sul supporto delle terze parti, una strategia che potrebbe ampliare ulteriormente il bacino di utenza della console. Tale scelta riflette la consapevolezza del potenziale del formato ibrido, capace di intercettare un pubblico con ritmi di vita frammentati. Nintendo ha optato per un approccio evolutivo, perfezionando la formula vincente della Switch originale piuttosto che introdurre cambiamenti radicali. Questa scelta conservativa, ma potenzialmente vincente, testimonia la fiducia dell’azienda nel proprio posizionamento unico nel mercato. Il lancio della Switch 2, accompagnato da Mario Kart World, rappresenta un momento cruciale per il futuro di Nintendo. L’azienda continua a puntare sull’originalità e sulla capacità di sorprendere, elementi che hanno contraddistinto il suo percorso nel settore dei videogiochi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)