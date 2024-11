F1 24 su PS5 Pro si aggiorna con grafica 8K a 60Hz

(Adnkronos) – F1 24 su PlayStation 5 Pro si presenta come un’esperienza di gioco rivoluzionaria, in grado di innalzare il livello di realismo e immersione nel mondo delle corse di Formula 1. Grazie all’ottimizzazione del motore grafico EGO, il gioco è il primo titolo EA Sports a spingersi fino alla risoluzione 8K a 60Hz su console, aprendo le porte a un nuovo standard di fedeltà visiva. La grafica estremamente dettagliata, unita all’implementazione del Ray Tracing, trasporta i giocatori direttamente sul circuito, offrendo una percezione autentica dell’ambiente circostante. Ogni riflesso sulla carrozzeria, ogni curva affrontata ad alta velocità, ogni dettaglio dell’abitacolo e del tracciato contribuisce a creare un’esperienza di guida coinvolgente e realistica, in cui ci si sente realmente al volante di una monoposto di Formula 1. Per venire incontro alle esigenze di ogni giocatore, sono state introdotte tre diverse modalità grafiche, ciascuna con caratteristiche specifiche. La modalità Qualità, con Ray Tracing e tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), è pensata per chi desidera il massimo della qualità visiva, con un livello di dettaglio e realismo senza precedenti. La modalità Performance, a 120Hz, privilegia la fluidità e la reattività dei comandi, garantendo un’esperienza di gioco estremamente fluida e dinamica. Infine, la modalità Risoluzione, disponibile per i possessori di schermi 8K, offre un livello di immersione senza pari, con una definizione incredibile che cattura ogni sfumatura del mondo di F1 24. L’aggiornamento non si limita a migliorare la grafica, ma sfrutta appieno le potenzialità di PlayStation 5 Pro per offrire un’esperienza di gioco a 360 gradi. A partire dall’11 novembre, sarà inoltre disponibile un ulteriore aggiornamento che introdurrà miglioramenti grafici su tutte le piattaforme, con texture più definite, effetti di luce più realistici e un’atmosfera generale ancora più coinvolgente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)