FalComics 2025: successo straordinario per il festival di Cultura Pop

(Adnkronos) – L’edizione 2025 di FalComics, il Festival di Cultura Pop che ha animato Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dal 23 al 25 maggio, si è conclusa con un bilancio qualitativamente straordinario. L’evento, ricco di spettacoli, incontri, concerti e centinaia di ospiti tra artisti, creator, doppiatori e cosplayer, ha confermato il successo dello scorso anno, consolidando la sua posizione nel panorama dei festival di settore.

FalComics, organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima, su iniziativa del sindaco Stefania Signorini, si distingue per una peculiarità che si è rivelata sempre più vincente: la suddivisione in aree tematiche, quest’anno ulteriormente ampliate. La mappa rivoluzionata del festival, che si estendeva da Piazza Catalani fino al Parco Kennedy, ha guidato i visitatori in un “viaggio” suggestivo attraverso un’ampia gamma di attività, contenuti e aspetti ludici e culturali.

Il tema di questa edizione, “Empathy – Empatia”, ovvero “la capacità di immedesimarsi negli altri e comprenderne le emozioni”, è stato ben rappresentato nel manifesto del festival, realizzato dall’artista Disney Ivan Bigarella, autore anche della mostra personale “Il mio lavoro, la mia passione”. Tra i momenti più apprezzati delle tre giornate, spiccano gli eventi musicali che hanno animato il Music Village al Parco Kennedy. Il concerto di Giorgio Vanni con i Figli di Goku – Special Guest Ammiraglio Max, venerdì 23 maggio, ha attirato una folla numerosa, così come lo spettacolo Winx Live & Cosplay e la prima del nuovo live show “Voice Orchestra” degli Oliver Onions con gli ANIMEniacs Corp, sabato 24 maggio. In Piazza Catalani, Mauro Repetto, icona della musica degli anni ’90, intervistato dal giornalista Fabrizio Basso, ha ripercorso le origini degli 883, mentre l’attore e comico Marco Marzocca ha dialogato con il pubblico dal palco di Piazza Mazzini. Nomi di spicco hanno arricchito anche il Community Village, tra cui Sergio Stivaletti, maestro del trucco e del make-up FX cinematografico, e Andrea Lanza, vincitore del David di Donatello per “Hammamet”. Numerose associazioni del territorio hanno contribuito attivamente al successo dell’evento, arricchendolo con una varietà di iniziative coinvolgenti. L’Artist Alley in Piazza Garibaldi si è confermata uno dei cuori pulsanti del festival, con la presenza di talenti straordinari come Francesco Biagini, Federico Butticè e Chiara Mendicino, che hanno incantato il pubblico con il loro stile unico. Ha commosso, ancora una volta, la splendida iniziativa benefica, che ha visto quattro illustratori – Ivan Bigarella, Giulia Lomurno, Valerio Held e Federico Butticè – donare il proprio tempo e la propria arte per creare un’opera speciale destinata al Centro di Riabilitazione Bignamini di Falconara.

La Gaming Zone, con Qlash e Riot Games, ha registrato un grandissimo successo, grazie anche alla nuova ambientazione di League of Legends “Spirit Blossom”

. Un successo analogo ha riscosso lo spazio dedicato ai videogiochi al centro di via Bixio, firmato da ProGaming Italia, con il torneo itinerante isybank gaming tour, reso possibile grazie a isybank, title sponsor dell’iniziativa. La Board Games Zone, con Play On Tour, ha offerto un’ulteriore opportunità di divertimento. Piazza Mazzini è stata il fulcro della Movie Zone, con talk, incontri e approfondimenti con protagonisti del settore, tra cui il doppiatore Lorenzo Scattorin, il maestro degli effetti speciali Giuseppe Tagliavini e il collettivo Critico Assoluto. Preziosa è stata la partecipazione di Comics&Science, format che unisce scienza e intrattenimento, con gli autori Davide La Rosa e Gabriele Peddes. L’East Village in Piazza Catalani, trasformato in un “piccolo angolo di Asia”, ha ospitato il tradizionale Cosplay Contest, condotto da Giorgia Vecchini e Gianluca Falletta, e numerose associazioni dal mondo K-pop.

Gianluca Del Carlo, Direttore Artistico della manifestazione dichiara: “Pensando a Falcomics 2025, mi piace l’idea di aver potuto restituire, spero, parte dell’affetto e della fiducia raccolta in questi anni. Il Festival si è presentato con un respiro più ampio e una profondità maggiore rispetto alle scorse edizioni, e questo è stato possibile grazie allo studio attento e al lavoro instancabile di una squadra straordinaria. Al suo interno, membri del Comune di Falconara e del CFC si sono dedicati senza sosta, spinti dal desiderio comune di preparare al meglio una festa così sentita e attesa! È stato ammirevole vedere lo spirito con cui il Comune tutto abbia abbracciato e supportato la realizzazione di questo evento, pensato e sviluppato con il cuore per la città. Credo che la determinazione ferma e la visione chiara del Sindaco Stefania Signorini abbiano avuto un peso determinante in tutto questo. Mi piace anche pensare a come LEG e l’intero team abbiano affrontato questa sfida: non guardandosi l’uno con l’altro per le proprie ambizioni, ma puntando tutti, con umiltà e dedizione, verso un’unica meta condivisa.Un grazie sincero va anche a tutti coloro che hanno scelto di partecipare con noi a questa celebrazione. La vostra fiducia e il modo in cui avete vissuto il festival sono stati per noi un grande stimolo. Mi auguro con tutto il cuore che Falcomics continui a crescere e a lasciare il segno, senza però mai dimenticare che le sue radici più autentiche affondano in quella semplicità e genuinità che sanno di pane con la marmellata.”

Soddisfazione nelle parole del Sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini: “FalComics 2025 si è confermato un evento straordinario. Con 220mila presenze in soli tre giorni, il nostro festival ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nazionale per gli appassionati del fumetto e del mondo pop. Oggi quello che ci rende ancora più orgogliosi è la dimensione internazionale che sta assumendo: il 7 per cento del pubblico è arrivato dal resto d’Europa, segno che Falconara grazie a FalComics sta diventando una meta capace di attrarre anche persone che arrivano da oltre i confini italiani.

Tanto successo è il risultato di un lavoro corale che ha coinvolto l’amministrazione, gli organizzatori di LEG Live Emotion Group, la Regione Marche, l’Università politecnica delle Marche e da quest’anno anche il Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri. I nostri partner, insieme a tanti e importanti sponsor del territorio, ci hanno sostenuto e hanno creduto nel nostro progetto. Un ringraziamento speciale va ai falconaresi, i residenti e gli operatori economici, che con entusiasmo e calore hanno accolto migliaia di visitatori. FalComics non è solo un evento: è un’esperienza che fa bene all’economia, alla cultura e all’identità della nostra città. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione, a partire dal direttore artistico Gianluca Del Carlo che ha fatto diventare realtà quello che fino a qualche anno fa era solo un bellissimo sogno”

L’Assessore alla Cultura e Turismo Marco Giacanella dichiara: “Non posso che essere soddisfatto per questi numeri e per il supporto fornito da Wind Tre nella profilazione e nel dato qualitativo del pubblico, che ci consente anche di capire da dove provengono i visitatori, il genere e la fascia d’età. Informazioni che dimostrano come FalComics rappresenti per Falconara e per i comuni limitrofi un’opportunità economica rilevante. L’arrivo di visitatori anche dall’estero ha significato più lavoro per le strutture ricettive di tutto il territorio. L’evento da un lato dà prestigio a Falconara, città che lo ospita, dall’altro rappresenta dunque un importante volano economico e la vetrina per far conoscere la provincia e l’intera regione.” “Siamo orgogliosi di aver trasformato Falconara in un punto di riferimento per la cultura pop italiana” dichiarano gli organizzatori di LEG, i titolari Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca “Il successo di questa edizione dimostra quanto il festival sia ormai radicato nel cuore del pubblico . FalComics è un’esperienza collettiva che cresce ogni anno grazie alla passione di chi partecipa e di chi lo rende possibile. Grazie ai cittadini che ci hanno accolto con entusiasmo e partecipazione, grazie al Comune di Falconara, al Sindaco Stefania Signorini e all’Assessore Marco Giacanella, a tutti loro per la grande collaborazione e il bellissimo lavoro sinergico. Un grazie speciale al nostro staff composto da professionisti del settore che non si sono risparmiati in niente e che ci aiutano a realizzare le visioni del ns Direttore Artistico Gianluca Del Carlo che sa toccare veramente il cuore della gente, con la sua idea di ricreare un mondo fantastico e pieno di sogni da realizzare.” —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)