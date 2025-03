FC 25, tributo ai SuperFan cuore pulsante del calcio mondiale

(Adnkronos) – EA Sports ha annunciato una nuova iniziativa per celebrare in modo inedito i veri protagonisti del “gioco più bello del mondo”: i SuperFan. Per la prima volta nella storia del franchise, EA Sports FC rende omaggio a coloro che incarnano lo spirito più autentico del tifo calcistico, introducendoli direttamente all’interno dell’esperienza di gioco. La campagna “SuperFan” non è una semplice operazione di marketing, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Rappresenta il riconoscimento del ruolo cruciale che il fandom svolge nell’alimentare la passione e l’entusiasmo che circondano il calcio a livello globale. EA Sports FC ha intrapreso una ricerca su scala mondiale per identificare i tifosi più devoti, coloro che vivono il calcio non solo come uno sport, ma come una parte integrante della propria identità. L’obiettivo è ambizioso e senza precedenti: immortalare questi SuperFan all’interno del gioco, inserendoli sugli spalti virtuali dello stadio del loro club del cuore. Non si tratta di semplici avatar generici, ma di rappresentazioni digitali di persone reali, con le loro storie uniche e la loro incondizionata passione per la squadra. Il primo nucleo di SuperFan selezionati costituisce il punto di partenza di un impegno a lungo termine da parte di EA Sports FC, volto a connettere i giocatori in modo sempre più profondo con i loro club preferiti all’interno del gioco. Per dare il via a questa iniziativa, EA ha instaurato una collaborazione strategica con quattro club di fama mondiale, celebri per le loro tifoserie eccezionali: Borussia Dortmund, Liverpool FC, Club Atlético Boca Juniors e Angel City FC. I primi quattro SuperFan, rappresentanti di quattro diverse culture calcistiche, saranno integrati in FC 25 entro la fine del mese. I giocatori avranno la possibilità di vederli apparire sugli spalti virtuali dello stadio del loro club, nella sezione dedicata ai tifosi della squadra di casa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)