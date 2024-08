Figure 02: il futuro dell’intelligenza artificiale e della robotica – Il video

(Adnkronos) – AI Figure ha annunciato il lancio di Figure 02, un robot umanoide integrato con i modelli linguistici di OpenAI (LLM). Figure 02 è dotato di altoparlanti e microfoni integrati, ha integrato un sistema di sei telecamere RGB onboard e un proprio modello di linguaggio visivo con capacità di ragionamento visivo, che gli permette di analizzare l’ambiente circostante e muoversi in autonomia. Con dieci dita, 16 gradi di libertà di movimento, simili a una mano umana, e una capacità di carico fino a 25 kg, questo robot rappresenta una svolta significativa nel settore.

Il robot umanoide Figure 02 è progettato per operare in ambienti umani, sfruttando la familiarità del nostro mondo, strutturato per la forma umana. Con un’altezza di 1,70 metri e un peso di 70 kg, Figure 02 ha un’autonomia operativa di 5 ore. Il robot si muove a una velocità di 1,2 metri al secondo e funziona con un sistema completamente elettrico, rendendolo adatto per applicazioni in vari settori come la produzione, la logistica, il magazzinaggio e il retail. Qui di seguito il video di presentazione di Figure 02

La scelta di un design umanoide non è casuale. Le mani permettono di aprire porte e usare strumenti, mentre braccia e gambe consentono di muoversi efficacemente, salire le scale e sollevare scatole. Figure 02 combina la destrezza della forma umana con l’intelligenza artificiale avanzata, superando i robot mono-funzione e fornendo supporto in molteplici contesti lavorativi. Con Figure 02 al fianco della forza lavoro umana, sarà possibile creare e produrre molto di più, affrontare carenze di manodopera drastiche e ridurre il numero di lavoratori in occupazioni pericolose. Questo robot rappresenta un enorme passo avanti per l’integrazione dell’AI nella vita quotidiana, rendendo i lavori più sicuri ed efficienti. “Stiamo ingegnerizzando l’umanoide per rendere gli esseri umani capaci di produrre di più e meglio” afferma il team di Figure. Con un approccio che privilegia l’AI, Figure punta a mettere robot autonomi e intelligenti nel mercato globale, offrendo soluzioni innovative che ridefiniranno il concetto di automazione. Secondo quanto afferma AI Figure, il robot autonomo Figure 02 sarà in grado di rispondere alle domande degli utenti nello stesso modo in cui ChatGPT con GPT-4o può farlo tramite voce. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)