First Playable 2024: Firenze ospita l’evento di riferimento per l’industria dei videogiochi in Italia

(Adnkronos) – IIDEA ha svelato i primi dettagli sul programma 2024 di First Playable in programma dal 3 al 5 luglio a Firenze. La manifestazione avrà inizio il 3 luglio alle 14:00 con la kick-off conference presso il Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana. Saranno presenti numerosi ospiti internazionali come Jeremiah Cohn (CD Projekt Red), Raphael Colantonio (WolfEye Studios), Abhi Swami (Visai Games) e Daisy Fernandez (Nerial). Nelle giornate del 4 e 5 luglio, presso gli spazi dell’Innovation Centre di Nana Bianca, sarà possibile partecipare a cinque workshop su temi di business curati dai partner di First Playable. Per tutti i workshop è previsto un numero limitato di posti in sala (100 pax) ed è obbligatorio registrarsi preventivamente attraverso Eventbrite. Il 4 luglio alle 9:30 sarà la volta del workshop organizzato da Audio Network Italia, per un viaggio nel mondo della musica e del suo connubio con lo sviluppo di videogiochi di successo; si prosegue alle 11:30 con i professionisti di Unreal Engine che porteranno i partecipanti alla scoperta delle opportunità offerte dalle scuole, attraverso casi studio di diverse tipologie; in programma alle 14:30 il workshop di Xsolla che si concentrerà sulle best practice per capitalizzare al meglio i videogiochi. Il 5 luglio, dalle 9:30, sarà la volta di un approfondimento su regolamenti e contratti con gli interventi degli avvocati di LCA Studio Legale, e alle 15:30 del workshop di Vigamus Group, che propone un dialogo sulla formazione specializzata con una serie di esperti in grado di tratteggiare cambiamenti, necessità e principali opportunità dell’industria dei videogiochi a livello internazionale. Nelle giornate del 4 e 5 luglio, prenotabile come di consueto attraverso la piattaforma di matchmaking a partire da inizio giugno, sarà possibile il pitching con già oltre 30 publisher e investitori internazionali pronti ad incontrare gli sviluppatori di videogiochi italiani per valutare possibili collaborazioni. Infine, nella cornice dell’evento, il 4 luglio il Cinema La Compagnia ospiterà la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards (IVGA), l’evento promosso da IIDEA con lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’industria dei videogiochi italiana. Nel corso della serata, davanti a una platea di operatori del settore, ospiti internazionali, publisher e investitori provenienti da tutto il mondo, la giuria procederà all’assegnazione delle statuette a forma di coda di drago ai titoli più significativi e ai professionisti e le aziende del settore che si sono contraddistinti nel corso del 2023. L’accesso a First Playable è riservato alle imprese, ai team e ai professionisti che operano nell’ambito dello sviluppo dei videogiochi con sede in Italia. Per partecipare alle conferenze e ai workshop, agli incontri di business 1:1 e agli IVGA sono disponibili due diverse tipologie di biglietti “Full Access” e “Social Access”, entrambi acquistabili sulla pagina Eventbrite dell’evento.

First Playable è organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.firstplayable.it

