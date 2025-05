First Playable 2025: l’agenda dell’evento business italiano per l’Industria dei videogiochi a Firenze

(Adnkronos) – A poche settimane dall’avvio della sua settima edizione, First Playable 2025, l’evento business di riferimento per l’industria dei videogiochi in Italia, ha svelato la sua agenda completa. Organizzato da IIDEA, l’associazione che rappresenta il settore videoludico italiano, in collaborazione con Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, e con il sostegno dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’evento si terrà a Firenze dall’11 al 13 giugno. First Playable mira ad accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi, offrendo un’opportunità unica di networking, formazione e visibilità. La manifestazione prenderà il via mercoledì 11 giugno presso il Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana. La kick-off conference, con inizio alle ore 14:00, vedrà la partecipazione di numerose realtà internazionali di spicco. Tra gli ospiti figureranno lo studio canadese Compulsion Games (parte di Xbox Game Studios), sviluppatore di South of Midnight, e il publisher britannico Playstack, che condividerà il dietro le quinte di Balatro, uno dei videogiochi rivelazione del 2024. Sarà presente anche lo studio di sviluppo indipendente svedese Y/CJ/Y con il suo racconto Keep Driving. La conferenza offrirà spazio anche per dare visibilità al lavoro dello studio ucraino GSC Game World e al fondo di investimento 1Up Ventures, insieme a Day 4 Night, per esplorare la trasformazione di una visione creativa in un’impresa strutturata. Il pomeriggio sarà inoltre dedicato a una delegazione di studi e operatori provenienti dal Regno Unito, rafforzando i legami internazionali.

Le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 giugno si sposteranno a Palazzo degli Affari, dove si svolgeranno in parallelo gli incontri di business 1:1 con circa 50 publisher e investitori internazionali. Questa sessione cruciale per il networking sarà affiancata da 13 workshop tematici, tenuti da vari attori del settore, inclusi studi di sviluppo (multinazionali e indipendenti), piattaforme di servizi e istituzioni. Il programma dei workshop è particolarmente ricco e diversificato. Tra gli appuntamenti di rilievo, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo approfondirà il tema del tax credit per i videogiochi. Creative Europe Desk Italy MEDIA – Cinecittà SpA presenterà il bando “Video Games and Immersive Content Development”, con la testimonianza di Open Lab. Il Comune di Bologna racconterà l’evoluzione dell’acceleratore pubblico Bologna Game Farm, mentre la Regione Lazio dedicherà un momento al programma Zagarolo Game City. Non mancheranno sessioni su aspetti legali, con LCA Studio Legale che illustrerà le sfide per gli sviluppatori che costituiscono un’impresa. Sony Interactive Entertainment terrà una sessione sulle best practice per entrare nell’ecosistema PlayStation, mentre Slitherine e IIDEA presenteranno un nuovo hub di risorse per sviluppatori indipendenti. Audio Network Italia, insieme a Milestone e Streamcolors, esplorerà la produzione audio per videogiochi. Epic Games sarà presente con due approfondimenti su Unreal Engine, e Xsolla si concentrerà sulle opportunità e sfide del self publishing. Dogubomb offrirà un dietro le quinte esclusivo di Blue Prince, e le OGR Torino lanceranno la prossima edizione di Quickload, il programma di accelerazione per startup europee del gaming, in collaborazione con 34BigThings e ID@Xbox, con testimonianze di Volcanite Games e FutuRats. All’interno di Palazzo degli Affari saranno inoltre allestite due aree espositive: una dedicata al progetto europeo GAME-ER: Gaming Clusters Across Multiple European Regions, che ospiterà le startup partecipanti alle precedenti edizioni del programma Quickload; l’altra dedicata a Bologna Game Farm, dove saranno presenti i team che hanno preso parte al programma di accelerazione. Per la prima volta quest’anno, l’evento introdurrà un nuovo format: le roundtable. Nove incontri 1-many (uno a molti) tra sviluppatori di videogiochi italiani e ospiti di rilievo come Gambit Digital, Slitherine, 1Up Ventures, SuperNova Capital, Sony Interactive Entertainment, Tencent, Xsolla, Epic Games e Sourcing in the Rain, pensate per chi ha acquistato il biglietto “Developer Full Access”.



La serata del 12 giugno, a partire dalle ore 19:30, sarà interamente dedicata alla cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, ospitata nella suggestiva cornice del Cinema La Compagnia. La cerimonia, condotta da Giordana Moroni e Pierpaolo Greco, sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva sul canale Twitch di Multiplayer.it, rendendo l’evento accessibile a un pubblico più ampio. Durante gli Italian Video Game Awards, verranno premiati anche i primi tre team classificati al contest nazionale Italian Game 2025. Questa iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è dedicata allo sviluppo di videogiochi da parte di studenti di ITS Academy, Università e scuole di formazione specializzate, ed è indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il supporto di Invitalia e IIDEA.

First Playable 2025 si avvale del supporto di importanti partner: Epic Games è Diamond Partner; Bologna Game Farm, il progetto europeo GAME-ER in collaborazione con le OGR Torino e il programma di accelerazione Quickload, LCA Studio Legale, Memorable Games e Slitherine sono Gold Partner; mentre Audio Network Italia, Caracal Games, Untold Games e Xsolla sono Silver Partner.

Per partecipare a First Playable 2025, è possibile acquistare i biglietti “Developer Full Access” e “Developer Social Access” tramite la piattaforma Eventbrite. Ulteriori informazioni sull’agenda e sugli ospiti della settima edizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.firstplayable.it. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)