Fortnite torna su iOS negli Stati Uniti dopo quasi cinque anni di assenza

(Adnkronos) – Dopo una lunga assenza durata quasi cinque anni, Fortnite è nuovamente disponibile sull’App Store di iOS negli Stati Uniti. Lo ha annunciato Epic Games, confermando che il celebre videogioco è accessibile non solo tramite la piattaforma ufficiale di Apple, ma anche attraverso l’Epic Games Store e l’AltStore. L’esclusione di Fortnite dal negozio digitale di Apple risale al 2020, quando Epic Games aveva introdotto un sistema di pagamento interno al gioco, bypassando le commissioni previste dalle regole dell’App Store. Questa decisione aveva innescato una battaglia legale che ha avuto eco internazionale e ha portato al caso Epic Games contro Apple. Una sentenza successiva ha costretto Apple ad allentare il proprio controllo sui pagamenti in-app, consentendo agli sviluppatori di reindirizzare gli utenti verso sistemi di pagamento esterni. Il ritorno di Fortnite su iPhone e iPad è avvenuto in tempi rapidi: meno di 24 ore dopo la riapertura sull’App Store statunitense, il gioco ha già raggiunto la vetta della classifica dei titoli gratuiti, sia nella versione per iPhone sia per iPad. Un risultato prevedibile, considerata la popolarità globale del titolo e l’interesse accumulato durante il periodo di indisponibilità.Il rientro segna un momento significativo nel rapporto, ancora complesso, tra grandi piattaforme digitali e sviluppatori, e conferma l’importanza crescente delle normative antitrust nel definire gli equilibri del mercato mobile. Attualmente, Fortnite non è disponibile su App Store ufficiale sui dispositivi iOS nell’Unione Europea, nonostante il ritorno del gioco nel 2024 attraverso l’Epic Games Store e l’AltStore PAL, grazie all’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) che ha aperto i dispositivi Apple a marketplace alternativi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)