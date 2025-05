GeForce NOW sbarca su Steam Deck: l’esperienza di gioco cloud definitiva a portata di mano

(Adnkronos) – Il panorama del gaming portatile sta vivendo una fase di significativa evoluzione, e l’annuncio dell’applicazione nativa di GeForce NOW per Steam Deck da parte di NVIDIA segna un momento cruciale. Rilasciata in occasione di questo GFN Thursday, questa è la prima applicazione ufficiale sviluppata direttamente da NVIDIA per il celebre dispositivo portatile di Valve, promettendo di trasformare radicalmente l’esperienza di gioco in movimento. L’integrazione di GeForce NOW su Steam Deck rende lo streaming di giochi PC con qualità GeForce non solo più semplice, ma anche estremamente accessibile. Ora, i giocatori possono godere di una libreria immensa di titoli, con il vantaggio della potenza di calcolo del cloud che si estende direttamente al palmo della loro mano. Con l’arrivo di GeForce NOW, gli utenti di Steam Deck avranno la possibilità di accedere in streaming a oltre 2.200 titoli provenienti da piattaforme come Steam, Epic Games Store, PC Game Pass e altri store digitali. Questo accesso non è limitato alla compatibilità, ma si estende alla qualità visiva e alle prestazioni. Il servizio consente lo streaming con risoluzioni fino a 4K a 60 fps, supportando tecnologie all’avanguardia come HDR, DLSS 4 e NVIDIA Reflex nei giochi che le prevedono. Un aspetto fondamentale di questa implementazione è il beneficio sull’autonomia della batteria di Steam Deck. Poiché il rendering dei giochi avviene interamente nel cloud, liberando il dispositivo da questo onere computazionale, si registra un aumento dell’autonomia fino al 50% rispetto alla riproduzione locale. Questo si traduce in sessioni di gioco prolungate, offrendo ai giocatori una maggiore libertà di godere dei propri titoli preferiti ovunque si trovino.

L’applicazione nativa di GeForce NOW è disponibile per il download sulla pagina ufficiale del servizio, garantendo un processo di installazione notevolmente semplificato rispetto alle precedenti versioni beta. Questa ottimizzazione si traduce in una migliore esperienza utente sin dal primo avvio, permettendo ai giocatori di iniziare a godere dei benefici del cloud gaming con la massima immediatezza. Per celebrare l’arrivo dell’app, sei nuovi titoli sono stati aggiunti alla libreria cloud questa settimana, ampliando ulteriormente le opzioni disponibili. Per chi fosse interessato a esplorare il mondo di GeForce NOW, sono attualmente in corso i Summer Sale GeForce NOW. Fino al 6 luglio, è possibile approfittare di uno sconto del 40% sull’abbonamento Performance da sei mesi. Questa è un’opportunità ideale per sperimentare il servizio, sia su Steam Deck che su una vasta gamma di altri dispositivi compatibili, inclusi PC meno recenti, Mac, Chromebook, SHIELD TV e molti altri, evidenziando la versatilità della piattaforma. Per maggiori dettagli sull’implementazione e l’utilizzo dell’app su Steam Deck, NVIDIA ha reso disponibile una pagina di supporto ufficiale di GeForce NOW dedicata, dove gli utenti possono trovare tutte le informazioni necessarie al momento del rilascio dell’app. Nuovi Titoli Aggiunti Questa Settimana:

Nice Day for Fishing (Nuovo rilascio su Steam, 29/05)

Cash Cleaner Simulator (Steam)

Tokyo Xtreme Racer (Steam)

The Last Spell (Steam)

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam)

Torque Drift 2 (Epic Games Store) —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)