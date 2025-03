Genshin Impact 5.5 “Giorno del ritorno della Fiamma”: vulcani, tribù e nuovi eroi dal 26 marzo

(Adnkronos) – HoYoverse, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato l’arrivo della versione 5.5 di Genshin Impact, “Giorno del ritorno della Fiamma”, prevista per il 26 marzo. L’aggiornamento introduce l’esplorazione della regione sud-occidentale di Natlan, con il suo imponente Grande Vulcano di Tollan e la Comunità dell’Abbondanza, una nuova tribù di guerrieri. Il Grande Vulcano di Tollan, venerato come una montagna sacra, svela i suoi segreti attraverso un’antica città dormiente, la Città Sacra di Tollan, costruita dai Dragogeniti. I giocatori potranno esplorare le profondità del vulcano, svelando misteri legati alla “Benedizione del Signore delle Fiamme” e a Piccolino. Ecco il video che ufficializza l’aggiornamento Lungo il percorso verso la montagna sacra, i giocatori incontreranno la Comunità dell’Abbondanza, una tribù di guerrieri dediti al fitness. Il vulcano, sebbene generalmente tranquillo, può occasionalmente eruttare, causando la caduta di massi. In queste situazioni, i giocatori potranno trasformarsi in Tatankasauri, nuovi Saurici capaci di frantumare i macigni e di muoversi su superfici liquide.

La versione 5.5 introduce due nuovi personaggi giocabili:



Varesa: un personaggio da 5★ di Electro con Catalizzatore, specializzato in attacchi in picchiata e in grado di attivare lo stato di Passione ardente.

Iansan: un personaggio da 4★ di Electro con lancia, che fornisce supporto alla squadra aumentando l’ATT e curando gli alleati. L’aggiornamento include anche il ritorno delle Sfide del Gemmofiore di Natlan, un nuovo mini-gioco con i Saurici e la possibilità di invitare Ororon nella squadra. Un nuovo boss, Statua del drago di lava, attende i giocatori nelle fessure geotermiche del vulcano. L’esperienza di potenziamento dei manufatti è stata migliorata, garantendo almeno due potenziamenti per i modificatori secondari selezionati. La versione 5.5 di Genshin Impact sarà disponibile dal 26 marzo per PlayStation®, Xbox, PC, Android e iOS, con supporto cross-progression e modalità cooperativa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)