Gli Europei 2024 arrivano in FC 24 e FC Mobile con un aggiornamento gratis

(Adnkronos) – Electronic Arts ha annunciato il Festival of Football Update per EA Sports FC 24 e FC Mobile in vista del prossimo torneo UEFA Euro 2024. L'aggiornamento gratuito è basato sull'autentico torneo UEFA Euro 2024 e permette di giocare con le 24 federazioni qualificate e altre squadre su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e EA Sports FC Mobile. I giocatori possono guidare le loro nazioni verso la gloria europea, mentre i migliori calciatori si affrontano per diventare Campioni d'Europa. EA Sports FC 24 offre un'esperienza completa del torneo UEFA Euro 2024 in Germania, con aggiornamenti dettagliati sui kit delle squadre nazionali e sugli stadi, oltre a volti aggiornati dei migliori calciatori europei. I giocatori possono scegliere di guidare il proprio Paese, impersonare una stella della squadra nazionale o creare giocatori personalizzati. Il torneo in-game offre diverse modalità per raggiungere la gloria, inclusa la modalità torneo per giocatore singolo, la modalità calcio d'inizio e la modalità testa a testa contro amici online. Nella modalità Guida la tua nazione, i fan possono dirigere la propria nazione alla vittoria, migliorando il proprio gioco durante il percorso verso il trofeo. La modalità Torneo per giocatore singolo permette di scrivere o riscrivere il futuro della propria squadra, mentre nella modalità Calcio d'inizio i fan possono sfidarsi tra loro o giocare contro l'IA della CPU. Un nuovo set di Sfide permette ai fan di vivere UEFA Euro 2024 guadagnando ricompense utilizzabili in Football Ultimate Team, Club, Carriera giocatore e Carriera manager. Inoltre, i contenuti di UEFA Euro 2024 saranno presenti in Football Ultimate Team, con campagne a tema che celebrano i giocatori del torneo, le star emergenti e i migliori giocatori del mese. Dal 12 giugno al 25 luglio, UEFA Euro 2024 sarà disponibile anche su EA Sports FC Mobile con un evento in-game che permetterà agli utenti di vivere la campagna completa con tutti i 24 paesi qualificati. FC Mobile offrirà anche la modalità Torneo per giocare partite PvE, con due stadi, bandiere e striscioni delle squadre nazionali, broadcast e la canzone ufficiale del torneo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)