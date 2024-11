Google potrebbe cancellare il progetto Pixel Tablet definitivamente

(Adnkronos) – Sembra che Google stia per abbandonare nuovamente il mercato dei tablet. Dopo la cancellazione del Pixel Tablet 3 riportata da diversi insider, i rumor di oggi suggeriscono che anche il Pixel Tablet di seconda generazione verrà cassato dai prodotti in uscita, il che significa che il dispositivo rilasciato lo scorso anno rimarrà un caso isolato. Google si ritira quindi dalla categoria tablet per la seconda volta in poco più di cinque anni. Nella migliore delle ipotesi, ci aspetta una lunga pausa prima del prossimo modello. Se la notizia fosse vera, suggerirebbe che le vendite del Pixel Tablet sono state così scarse da convincere Google che un ulteriore investimento in un successore non ne valga la pena. Solo la scorsa settimana si vociferava di nuove funzionalità e di una tastiera accessoria per il prodotto ora abbandonato. È possibile che la divisione Nest di Google possa ereditare le ambizioni dell’azienda per i dispositivi a grande schermo e concentrarsi sull’evoluzione di prodotti come Nest Hub e Hub Max invece che su tablet standalone. Complice anche la sua strategia discontinua, Google ha sempre faticato a penetrare significativamente nel mercato dei tablet e a produrre un concorrente in grado di rivaleggiare con l’iPad di Apple in termini di vendite e successo mainstream. L’azienda aveva iniziato in modo promettente anni fa con il Nexus 7, ma non è mai riuscito a imporsi veramente, nonostante l’hardware fosse di buona qualità. Android è molto indietro rispetto a iPadOS per quanto riguarda il numero di app di terze parti ottimizzate per i tablet, un altro problema che ha ostacolato gli sforzi di Google. La società aveva inizialmente dichiarato di aver finito di produrre tablet nel 2019, dopo che il suo Pixel Slate aveva ricevuto recensioni estremamente negative. All’epoca, due tablet ancora in fase di sviluppo furono cancellati. Ma nel 2022 Google ha cambiato idea e ha annunciato che il suo team hardware Pixel stava lavorando a un tablet. Quel dispositivo è poi diventato il Pixel Tablet, venduto con una base speaker a cui il tablet poteva essere agganciato magneticamente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)