Grand Tour d’Italia con le Voci di Audible

(Adnkronos) – Audible, piattaforma di Amazon che opera nella produzione e distribuzione di contenuti audio, lancia una nuova iniziativa con il progetto “Grand Tour d’Italia”. Audible offre una selezione di audiolibri e podcast dedicati alle bellezze del territorio italiano, narrati da voci celebri come Vinicio Marchioni, Michela Murgia, Gianrico Carofiglio e Massimo Popolizio. Milano è protagonista con opere come “Corpi Minori” di Jonathan Bazzi, letto da Pietro Turano, che esplora le difficoltà di vivere in un luogo dove sembra non accadere nulla. In “La stagione bella” di Francesco Carofiglio, è lo stesso autore a raccontare la storia di Viola, creatrice di fragranze che cura la memoria attraverso gli odori. Laura Baldassarri presta la sua voce a “Le cose che ci salvano” di Lorenza Gentile, ambientato sui Navigli, raccontando la vita di Gea, una giovane che crede nel riciclo e nella rinascita degli oggetti. La città lagunare ispira audiolibri come “La morte a Venezia” di Thomas Mann, narrato da Massimo Popolizio, e “Perché comincio dalla fine” di Ginevra Lamberti, letto da Alice Pagotto. Quest’ultimo offre una visione moderna di Venezia attraverso gli occhi di una giovane affittacamere. Parma rivive attraverso “La Certosa di Parma” di Stendhal, narrato da Riccardo Lombardo, e “Crac! La storia del caso Parmalat” raccontata da Pablo Trincia e David Chierchini, che esplora uno dei più grandi scandali finanziari italiani. La Toscana è lo scenario di “Giallo in Versilia” di Paolo Giannotti, letto da Oliviero Corbetta, e “I fratelli Michelangelo” di Vanni Santoni, con voci multiple tra cui Lucia Valenti e Gigi Scribani. Roma viene esplorata attraverso storie di cronaca nera come “Mala” di Francesca Fagnani, narrato da Roberta Mattei, e “La città dei vivi” di Nicola Lagioia, letto da Vinicio Marchioni. Il podcast “Troppe Verità” indaga sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Napoli e le sue isole fanno da sfondo a capolavori come “Il vecchio al mare” di Domenico Starnone, letto da Aldo Stella, e “L’isola di Arturo” di Elsa Morante, narrato da Iaia Forte. “Nostalgia” di Ermanno Rea, letto da Alberto Onofrietti, racconta il ritorno alle radici di un uomo dopo decenni passati all’estero. Il Salento e Bari sono protagonisti con “Tutto il bello che ci aspetta” di Lorenza Gentile, letto da Laura Baldassarre, e “L’orizzonte della notte” di Gianrico Carofiglio, letto dall’autore stesso. In Sicilia, le voci di Donatella Finocchiaro e Viola Graziosi narrano rispettivamente “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza e “Cuore nascosto” di Ferzan Ozpetek, concludendo con “Stivali di velluto” di Giuseppina Torregrossa, letto da Alice Torriani. La Sardegna viene rappresentata da “Marianna Sirca” di Grazia Deledda, letto da Rosa Diletta Rossi, e “Accabadora” di Michela Murgia, narrato dalla stessa autrice. Audible offre così un viaggio audioletterario attraverso l’Italia, arricchendo le esperienze di viaggio con storie, personaggi e narrazioni che fanno vivere in modo nuovo le bellezze del Bel Paese. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)