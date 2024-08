“Harry Potter: Campioni di Quidditch”: La magia è nell’aria – Il nuovo trailer del gioco

(Adnkronos) – Il nuovo titolo di Warner Bros. Games “Harry Potter: Campioni di Quidditch” è previsto per il 3 settembre 2024 e in funzione dell’imminente lancio il colosso statunitense dell’intrattenimento ha rilasciato, attraverso una nota ufficiale un nuovo filmato.

Nel trailer più recente, intitolato “La magia è nell’aria”, i fan del famoso mago potranno avere un’anteprima dell’avventura definitiva del gioco. La possibilità di personalizzare il proprio avatar o di giocare nei panni di celebri personaggi come Harry Potter e i gemelli Weasley, e le diverse arene in cui si possono mettere alla prova le proprie capacità nelle partite di Quidditch, garantiscono secondo gli sviluppatori di catturare lo spirito avventuroso e competitivo dei romanzi e dei film originali. Ecco il nuovo trailer Per arricchire ulteriormente l’esperienza, i giocatori possono collegare i loro account Warner Bros. Games e Harry Potter Fan Club per accedere a ricompense esclusive nel gioco. Maggiori dettagli sono disponibili

sul sito ufficiale di “Harry Potter: Campioni di Quidditch”, dove i fan possono anche collegarsi per ricevere aggiornamenti e offerte speciali. Con le edizioni Digital Standard e Deluxe previste per il lancio su piattaforme quali Xbox, PC (tramite Steam ed Epic) e PlayStation, il gioco promette di offrire un’esperienza immersiva a fan vecchi e nuovi. La versione fisica Deluxe sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, mentre l’edizione per Nintendo Switch arriverà durante il periodo natalizio. I membri di PlayStation Plus potranno scaricare la Standard Edition senza costi aggiuntivi per tutto settembre, beneficiando anche di bonus esclusivi come la skin per la scopa Firebolt Supreme. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)