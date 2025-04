Hisense, nuova Serie A85N: il ritorno nel segmento Oled

(Adnkronos) – Negli ultimi tre anni, il mercato italiano dei televisori OLED ha registrato una crescita del 3,3%, a conferma dell’interesse crescente da parte dei consumatori verso soluzioni tecnologiche orientate alla qualità dell’immagine. In risposta a questa evoluzione della domanda, Hisense annuncia il proprio rientro nel segmento OLED con la Serie A85N, un nuovo prodotto che unisce innovazione, prestazioni elevate e design curato. La Serie A85N si distingue per un’estetica raffinata e al contempo pratica. Le cornici ultrasottili e il supporto centrale in metallo con base ottagonale – progettato per una rotazione di 25° verso destra e sinistra – rendono il televisore particolarmente adatto a spazi condivisi e ambienti open space, come soggiorni con cucina a vista. Il design è stato sviluppato per coniugare eleganza visiva e flessibilità d’uso. Il pannello OLED da 120Hz garantisce immagini nitide e un’elevata fluidità, ideali per contenuti ad alta definizione e per l’utilizzo videoludico. Il supporto a tecnologie avanzate come VRR (Variable Refresh Rate), HDMI 2.1 con eARC e Nvidia G-Sync contribuisce a eliminare ritardi, scatti e tearing dell’immagine, assicurando un’esperienza visiva realistica e immersiva. La dotazione tecnologica include Wi-Fi 6 e Bluetooth, per una connessione stabile e veloce sia con le piattaforme di streaming che con dispositivi esterni. L’integrazione con AirPlay 2 amplia ulteriormente le opzioni di condivisione tra dispositivi Apple e il televisore, posizionando la Serie A85N come hub intelligente dell’intrattenimento domestico. VIDAA U8, il sistema operativo proprietario di Hisense, consente una navigazione semplice e reattiva. Il supporto vocale tramite Alexa e VIDAA Voice permette un controllo dell’esperienza televisiva immediato e senza l’uso del telecomando, semplificando la gestione dei contenuti e delle impostazioni. Sul fronte audio, la Serie A85N integra la tecnologia Dolby Atmos, con una potenza complessiva di 60W, per una resa sonora coinvolgente e tridimensionale. La compatibilità con lo standard WiSA Ready consente il collegamento diretto con sistemi audio wireless ad alta fedeltà, eliminando la necessità di cablaggi complessi. La nuova Serie A85N sarà disponibile a partire da aprile 2025 nei formati da 55” e 65”, con prezzi al lancio rispettivamente di 1.299€ e 1.699€. Il prodotto sarà distribuito attraverso i principali canali retail, tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Amazon. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)