Huawei pronta a svelare il suo smartphone pieghevole a tre schermi

(Adnkronos) – Huawei si prepara a stupire il mondo della tecnologia con un’innovazione rivoluzionaria. In un post sul social network cinese Weibo, Yu Chengdong, responsabile della divisione consumer di Huawei, ha annunciato un evento speciale per il 10 settembre, dove verrà presentato il prodotto “più all’avanguardia, innovativo e dirompente” dell’azienda fino ad oggi. Secondo fonti autorevoli come Bloomberg e il leaker Ice Universe, questo annuncio si riferisce al tanto atteso dispositivo pieghevole a tre schermi, visto per la prima volta in mano di Chengdong in persona in alcune foto trapelate di recente. Sebbene il nome ufficiale del dispositivo rimanga ancora un mistero, le immagini e le indiscrezioni suggeriscono un design audace e futuristico, con tre schermi che si piegano in diverse configurazioni per offrire un’esperienza utente senza precedenti. L’evento del 10 settembre promette di essere un momento cruciale per Huawei, che cerca di consolidare la sua posizione di leader nell’innovazione tecnologica e di sfidare i principali concorrenti nel mercato degli smartphone pieghevoli. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)