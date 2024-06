Ikea arriva su Roblox e cerca commessi virtuali per il suo negozio

(Adnkronos) – IKEA, il colosso svedese dell'arredamento, è pronto a rivoluzionare l'esperienza lavorativa con il lancio di "The Co-Worker Game" su Roblox il 24 giugno. Questa iniziativa pionieristica non solo segna il primo ingresso di IKEA nel mondo dei giochi mainstream, ma introduce anche un concetto rivoluzionario di carriera virtuale all'interno del suo universo digitale.

In "The Co-Worker Game", i giocatori

saranno immersi nella filosofia di IKEA, dove i percorsi di carriera non lineari e i movimenti trasversali tra i dipartimenti sono la norma. L'obiettivo è offrire una simulazione realistica dell'ambiente di lavoro IKEA, permettendo ai giocatori di sperimentare diverse mansioni e crescere professionalmente all'interno del gioco, proprio come avverrebbe nel mondo reale. Mancano solo 5 giorni al 16 giugno 2024, data in cui IKEA accetterà le ultime candidature valide per 10 posizioni retribuite all'interno del gioco. I candidati selezionati avranno l'opportunità di assistere i clienti, esercitare le proprie competenze e avanzare di livello, cambiando reparto e assumendo nuove responsabilità. Le interviste virtuali per i candidati prescelti si svolgeranno tra il 14 e il 18 giugno 2024, e ogni giocatore retribuito riceverà un compenso orario basato sulle tariffe standard di IKEA. Oltre ai ruoli retribuiti, "The Co-Worker Game" offre a tutti i giocatori la possibilità di esplorare liberamente il mondo virtuale di IKEA. Gli utenti possono visitare il famoso mercato alimentare svedese e il bistrò di IKEA, servire le iconiche polpette o esplorare le varie sale espositive, organizzando lo spazio con i prodotti IKEA. Questo non solo arricchisce l'esperienza di gioco, ma consente anche ai giocatori di vincere contenuti esclusivi generati dagli utenti (UGC). Darren Taylor, Country People and Culture Manager per IKEA UK e Irlanda, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Siamo entusiasti di lanciare lavori retribuiti su Roblox per mostrare come facciamo carriera in modo diverso, portando in vita la nostra filosofia unica delle carriere. In IKEA, non c'è un percorso definito per il progresso di carriera. I nostri collaboratori possono cambiare ruoli, passare da un dipartimento all'altro e crescere in qualsiasi direzione scelgano, sia nel gioco che nel mondo reale." Se non volete perdere questa innovativa forma di lavoro virtuale o semplicemente per avere maggiori informazioni potete consultare il sito web creato ad hoc per "The Co-Worker Game". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)