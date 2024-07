Il Cybertruck di Tesla arriva in Fortnite e Rocket League

(Adnkronos) – Epic Games e Psyonix hanno recentemente annunciato una collaborazione con Tesla, la nota azienda di automobili elettriche. A partire da martedì 23 luglio, i giocatori avranno la possibilità di guidare un Cybertruck sia in Fortnite che in Rocket League. Gli account ufficiali di Rocket League e Fortnite su X hanno pubblicato dei teaser per anticipare ai giocatori cosa aspettarsi da questa nuova partnership. Per quanto riguarda Rocket League, sembra che si tratti di una collaborazione standard, simile ad altre avvenute in passato, dove auto reali e di fantasia sono state rilasciate come DLC premium. La collaborazione con Fortnite, invece, potrebbe riservare molte sorprese, dato che l’attuale stagione del gioco è fortemente legata al combattimento con i veicoli. Sebbene questi annunci possano sembrare del tutto casuali, entrambi i giochi avevano anticipato la collaborazione pubblicando sui loro account X/Twitter un’immagine simile di una traccia di pneumatico su una vernice bianca. Non è la prima volta che Epic Games collabora con aziende automobilistiche reali. In Fortnite, i giocatori possono già acquistare una Ferrari 296, mentre in Rocket League sono disponibili auto come Aston Martin Valhalla, BMW e molte altre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)