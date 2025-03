Il futuro dei display flessibili al Mobile World Congress

(Adnkronos) – Il Mobile World Congress (MWC) è tradizionalmente associato alla presentazione di nuovi smartphone, ma l’edizione di quest’anno ha visto un’affascinante diversificazione, con un’enfasi notevole sui display flessibili e le loro potenziali applicazioni in diversi settori. Lenovo e Samsung Display, in particolare, hanno catturato l’attenzione con concept innovativi che esplorano le possibilità offerte da questa tecnologia emergente. Lenovo ha presentato il ThinkBook Flip concept, un dispositivo che sfida le convenzioni dei laptop tradizionali. La sua caratteristica distintiva è la capacità dello schermo di dispiegarsi non una, ma due volte, offrendo una superficie di visualizzazione significativamente ampliata. Questo design apre nuove prospettive per la produttività e il multitasking, suggerendo un futuro in cui i laptop potrebbero adattarsi dinamicamente alle esigenze dell’utente. Samsung Display, leader nella produzione di pannelli, ha portato al MWC una serie di concept che dimostrano il potenziale dei display flessibili in vari ambiti. Questi prototipi, pur non essendo destinati alla produzione immediata, offrono uno sguardo sulle future applicazioni di questa tecnologia. Briefcase Screen è un display pieghevole che, una volta chiuso, assume la forma di una valigetta. Questo concept solleva interrogativi sul suo utilizzo pratico (ad esempio, la necessità di un cavalletto integrato), ma rappresenta un’interessante esplorazione nel campo degli schermi di grandi dimensioni e facilmente trasportabili. Il Flex Gaming pieghevole è un prototipo di console portatile in stile Nintendo Switch, con uno schermo che si apre completamente e si ripiega a metà per la conservazione. L’attrattiva estetica e la portabilità di questo concept hanno suscitato grande interesse tra i visitatori, evidenziando il potenziale dei display flessibili nel settore del gaming. Infine, The Claw è un telefono in stile Z Flip con un design asimmetrico e due cerniere. Sebbene presenti un’estetica accattivante con una finitura bicolore, questo concept solleva dubbi sulla sua praticità, in particolare sulla protezione dello schermo interno, parzialmente esposto. Samsung Display ha presentato anche altri esempi di schermi che si estendono, si piegano o si flettono, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nell’esplorare tutte le possibili declinazioni di questa tecnologia. Questi concept, pur essendo dimostrazioni tecnologiche, sottolineano un trend importante: il passaggio dai display rigidi a quelli flessibili apre un ventaglio di possibilità per il design e la funzionalità dei dispositivi elettronici, ben oltre il settore degli smartphone. Il MWC di quest’anno ha fornito uno scorcio di questo futuro, in cui i display si adatteranno alle nostre esigenze in modi precedentemente inimmaginabili. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)