Indiana Jones e l’antico cerchio, la recensione

(Adnkronos) – Indiana Jones e L’Antico Cerchio si presenta come un’avventura action-adventure che promette di immergere i giocatori nell’atmosfera iconica del franchise. Sviluppato da MachineGames, il titolo si propone di catturare l’essenza delle avventure di Indiana Jones, offrendo una storia avvincente, esplorazione di luoghi esotici e un gameplay che bilancia azione, enigmi e momenti cinematografici. Ambientato nel 1937, tra “I predatori dell’arca perduta” e “L’ultima crociata”, il gioco catapulta il giocatore in una nuova avventura che vede Indy alle prese con il furto di un antico artefatto legato al misterioso “antico cerchio”. La trama, ricca di colpi di scena e momenti di suspense, si sviluppa con un ritmo incalzante, mantenendo alta l’attenzione del giocatore dall’inizio alla fine. MachineGames dimostra una profonda comprensione del franchise, riuscendo a replicare l’atmosfera e il tono dei film con grande maestria. L’antico cerchio offre un’esperienza di gioco varia e stimolante, con ambientazioni che spaziano dalla Cappella Sistina alle Piramidi d’Egitto. Ogni location è realizzata con cura e attenzione al dettaglio, contribuendo a creare un’esperienza immersiva e affascinante. Pur non essendo un open world, il gioco offre ampie aree esplorabili, ricche di segreti e collezionabili, che invogliano il giocatore a immergersi completamente nel mondo di gioco. Il sistema di combattimento, inizialmente percepito come semplicistico, si rivela divertente e dinamico. Indy può sfruttare l’ambiente circostante a suo vantaggio, utilizzando oggetti improvvisati come armi, oltre a poter contare su un repertorio di mosse corpo a corpo e sull’immancabile pistola. La furtività gioca un ruolo importante, consentendo al giocatore di infiltrarsi in aree riservate e superare le sfide con astuzia. Il gioco eccelle nella componente esplorativa e nella risoluzione di enigmi. Le tombe e i templi nascosti offrono sfide ambientali complesse e stimolanti, che richiedono al giocatore di utilizzare la frusta, l’ingegno e le conoscenze archeologiche di Indy per progredire. Purtroppo, l’esperienza di gioco è inficiata da alcuni problemi tecnici, come bug grafici, rallentamenti e qualche incertezza di troppo. Qualcosa è stato sistemato con gli aggiornamenti, ma sembra che in altri casi una certa fretta nel dover rispettare la deadline per la pubblicazione abbia inficiato in minima parte la godibilità del prodotto. Sebbene questi problemi non rovinino completamente l’esperienza, rappresentano un difetto che impatta negativamente sulla qualità complessiva del prodotto. Nonostante qualche incertezza sul piano tecnico, Indiana Jones e l’antico cerchio si dimostra un’avventura appassionante che saprà conquistare gli amanti del genere e i fan di vecchia data. La storia coinvolgente, le ambientazioni suggestive e il gameplay vario riescono a trasportare il giocatore nel mondo del celebre archeologo, regalando un’esperienza ludica appagante e ricca di emozioni. MachineGames ha confezionato un titolo che omaggia con rispetto il franchise di Indiana Jones, catturandone l’essenza e lo spirito d’avventura. I difetti riscontrati, pur non trascurabili, non offuscano le qualità di un gioco che merita di essere riscoperto e apprezzato per la sua capacità di far rivivere la magia della saga di George Lucas.

Formato: Xbox Series X/S (versione testata), PC Editore: Bethesda Softworks Sviluppatore: MachineGames Voto: 8/10 —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)