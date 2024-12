Infinity Nikki, punizioni esemplari per chi bara nel gioco del momento

(Adnkronos) – Nonostante sia stato rilasciato da pochi giorni, Infinity Nikki, il nuovo gioco gacha di azione/avventura free to play è già stato scaricato più di dieci milioni di volte su PC, PS5 e smartphone. Il titolo ha già dovuto affrontare il problema dei cheat: la situazione appare singolare considerando che Infinity Nikki non prevede modalità PvP, elemento che solitamente incentiva l’utilizzo di trucchi. Il gioco, incentrato sulla personalizzazione estetica del personaggio e con una struttura di gioco rilassata, offre pochi motivi per ricorrere a pratiche scorrette. Ciononostante, Infold Games ha annunciato su X di aver bannato oltre 80 account per utilizzo di cheat. Essendo un free-to-play con meccaniche gacha, Infinity Nikki offre la possibilità di ottenere oggetti e valuta premium tramite acquisti in-app. È plausibile che alcuni giocatori, pur non volendo spendere denaro reale, desiderino comunque accedere a tali benefici, ricorrendo quindi a metodi illeciti per ottenere risorse in-game gratuitamente. Infold Games, nel suo annuncio su X, sottolinea che il cheating “mina l’atmosfera equa e positiva che ci impegniamo a mantenere e crea un’esperienza ingiusta per gli Stilisti che giocano onestamente”. L’utilizzo di trucchi per ottenere valuta premium o vantaggi nel gacha svaluta gli sforzi dei giocatori che seguono le regole. Un’altra possibile motivazione potrebbe risiedere nella volontà di evitare la raccolta di risorse necessarie per la creazione degli outfit. Tale processo può risultare tedioso, ma è parte integrante dell’esperienza di gioco rilassata che Infinity Nikki propone. Il ban di 83 account, comunicato da Infold l’8 dicembre, testimonia l’impegno dello studio nel garantire un’esperienza di gioco equa. La risposta tempestiva al problema dei cheat, unita alla costante comunicazione con la community tramite X e Discord, dimostra l’attenzione di Infold Games nel rendere Infinity Nikki un successo. A differenza di altri team di sviluppo, spesso in difficoltà nel contrastare i cheater, Infold Games ha agito prontamente, prevenendo potenziali danni all’entusiasmo dei giocatori. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)