Instagram al lavoro su protezione e sicurezza per gli utenti più giovani

(Adnkronos) – Instagram ha di recente annunciato il lancio degli Account Teen, il nuovo sistema progettato per garantire la sicurezza e la protezione degli adolescenti sulla piattaforma. Questi account sono dotati di protezioni integrate che limitano i contatti e i contenuti accessibili, offrendo ai genitori una maggiore tranquillità riguardo all’utilizzo dell’app da parte dei propri figli. Per gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni, infatti, sarà necessaria un’autorizzazione di un genitore per modificare queste impostazioni, permettendo così un controllo rigoroso sulle loro esperienze online. Inoltre gli Account Teen saranno privati per impostazione predefinita, l’utente dovrà accettare i nuovi follower e le persone non seguite non potranno visualizzare i loro contenuti. Allo stesso modo è stata implementata una maggiore restrizione sui messaggi, i giovani utenti infatti possono ricevere messaggi solo da utenti che seguono o con cui sono già connessi e al contempo possono essere menzionati o taggati solo da persone che seguono con un potenziamento della funzione anti-bullismo. Gli Account Teen sono dotati di impostazioni più restrittive per il controllo dei contenuti sensibili, limitando l’esposizione a materiali inappropriati. La piattaforma controllata da Meta ha comunicato di applicare rigide regole sui tipi di contenuti visualizzabili, rimuovendo materiale che non rispetta le linee guida e limitando raccomandazioni di contenuti potenzialmente sensibili, riducendo così la possibilità di esposizione a contenuti inappropriati, creando un ambiente più sicuro per i giovani utenti. Un promemoria sul tempo di utilizzo ricorda agli utenti, attraverso delle notifiche, di disconnettersi dopo 60 minuti di utilizzo, mentre la Modalità Sonno attiva disattiva le notifiche tra le 22:00 e le 7:00, facilitando un riposo notturno senza interruzioni. Per garantire poi una maggiore supervisione, i genitori potranno stabilire un sistema di monitoraggio su Instagram. Questo consentirà loro di approvare o negare le richieste di modifica delle impostazioni da parte dei propri figli. Inoltre, Instagram sta implementando misure per verificare l’età degli utenti, assicurando che i teenager siano realmente registrati come tali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)