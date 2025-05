Instagram, basta foto quadrate: arriva un nuovo formato

(Adnkronos) – Instagram ha introdotto una modifica significativa al modo in cui vengono visualizzate le foto caricate sulla piattaforma: ora è ufficialmente supportato il formato 3:4, tra i più comuni nelle fotocamere degli smartphone. L’annuncio è stato dato direttamente dal responsabile dell’app, Adam Mosseri, attraverso un post su Threads, dove ha sottolineato che “quasi tutte le fotocamere degli smartphone utilizzano per impostazione predefinita il formato 3:4”. Con questo aggiornamento, le immagini verranno mostrate esattamente come sono state scattate, senza ritagli né adattamenti forzati al feed. Il formato 3:4, tipicamente più allungato in verticale rispetto al già supportato 4:5, consente una riproduzione più fedele della fotografia originale. Finora, le immagini in questo formato venivano automaticamente tagliate ai bordi per adattarsi al layout visivo dell’app, riducendo così la porzione di foto effettivamente visibile. Con il nuovo aggiornamento, invece, l’intera inquadratura resta intatta, migliorando l’esperienza sia per i fotografi che per chi consuma contenuti in mobilità. La novità riguarda sia i post con singole immagini sia le gallerie fotografiche a carosello, ampliando le possibilità espressive per chi utilizza Instagram come diario visivo o vetrina professionale. Resta comunque la possibilità di caricare immagini in formato quadrato o 4:5, offrendo così una maggiore flessibilità nella scelta del taglio ideale. Questa evoluzione segue un’altra modifica introdotta all’inizio dell’anno, quando Instagram ha aggiornato la visualizzazione della griglia profilo, passando da miniature quadrate a rettangolari. Una scelta coerente con l’evoluzione delle abitudini degli utenti, sempre più orientati verso contenuti verticali, sia per le immagini che per i video. Con l’integrazione del supporto nativo al formato 3:4, Instagram conferma la propria attenzione all’esperienza visiva e alla fedeltà dei contenuti, adattandosi alle tecnologie attuali e alle esigenze degli utenti che prediligono dispositivi mobili per creare e condividere immagini. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)