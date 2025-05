Intelligenza Artificiale e mercato libero: confronto al Senato con esperti e istituzioni

(Adnkronos) – Si è tenuta ieri presso la prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, la conferenza dal titolo “Intelligenza Artificiale: opportunità e sfide per un mercato libero”. L’evento, organizzato su iniziativa del senatore Lucio Malan, presidente del Gruppo Fratelli d’Italia al Senato, è stato promosso nell’ambito delle attività del Republican Liberty Caucus Italy, guidato dal presidente Guido George Lombardi. La conferenza ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali e stakeholder del settore per un confronto aperto sul ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) nel promuovere un mercato libero, competitivo e inclusivo. Al centro del dibattito, temi cruciali come l’accesso alle tecnologie, l’educazione alle competenze digitali e le opportunità di innovazione per imprese e cittadini. Tra i partner dell’evento, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) che ha portato il proprio contributo attraverso l’intervento del presidente Gabriele Ferrieri, che ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato per cogliere le opportunità offerte dall’IA.

Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI, ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica per il futuro dell’Italia, capace di trasformare il nostro tessuto economico e sociale. Come ANGI, crediamo che sia fondamentale investire nell’educazione digitale e nell’accesso inclusivo alle nuove tecnologie per garantire che l’IA diventi un motore di crescita sostenibile e un’opportunità per tutti. Occorre un dialogo costante tra istituzioni, imprese e giovani innovatori per costruire un mercato libero e competitivo, dove l’innovazione sia al servizio della collettività.” L’evento, moderato da Espedito D’Antò, ha visto la partecipazione di autorevoli relatori, tra cui Antonio Baldelli (Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), Francesco Caico (Synapsia AI System), Veronica Pamio, Guido Perboli (direttore IceLab PoliTo), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, presidente Oia), Lorenza Morello Gottarelli (presidente Apm), Katia Lopetti (ceo TheFace 5.0), Raimondo Grassi (presidente Tea Energia, vice presidente Ase Aerospace) e Celeste Lo Turco (esperta di Fondi Sovrani Ksa). La conferenza ha rappresentato un momento di riflessione e proposta, evidenziando la necessità di un approccio collaborativo per affrontare le sfide e capitalizzare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di promuovere un mercato libero e un futuro più innovativo per l’Italia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)