La Cina è leader nella ricerca sui semiconduttori, dati rivelano dominio nella pubblicazione scientifica

(Adnkronos) – Un recente rapporto del think tank statunitense Emerging Technology Observatory presso la Georgetown University ha rivelato che i ricercatori cinesi hanno prodotto un numero significativamente maggiore di articoli scientifici sul design e la fabbricazione di chip rispetto a qualsiasi altro paese. L’analisi di 475.000 articoli in lingua inglese pubblicati tra il 2018 e il 2023 ha evidenziato la posizione di leadership della Cina nel settore.

Il rapporto ha rilevato che la Cina ha rappresentato il 34% di tutte le pubblicazioni di ricerca sui semiconduttori, seguita dalle nazioni europee (18%) e dagli Stati Uniti (15%). Questo dato evidenzia un divario significativo nella produzione scientifica tra la Cina e le altre potenze tecnologiche. Inoltre, il rapporto ha mostrato che la metà degli studi più influenti, ovvero quelli che rientrano nel 10% più citato, sono stati realizzati da autori di istituzioni cinesi. In confronto, i team statunitensi hanno contribuito al 22% degli studi più influenti, mentre i collaboratori europei al 17%.