L’alba dell’Intelligenza Artificiale: James Li invita il settore tecnologico a unirsi per esplorare il futuro dell’AI e rivelare il potenziale degli ecosistemi connessi

(Adnkronos) – Al Mobile World Congress di Barcellona del 2025, il CEO di HONOR, James Li, ha annunciato un imponente investimento di 10 miliardi di dollari nel nuovo "ALPHA PLAN", segnando un significativo passo avanti nell'impegno dell'azienda verso lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Li ha delineato una strategia ambiziosa per la sua azienda e per il settore in generale, invitando i leader del mondo tecnologico a collaborare per superare le sfide e massimizzare le opportunità offerte dall'AI. Alla presenza di rappresentanti di giganti tecnologici e partner come Google, Qualcomm, Orange, Telefónica, CKH Group, e Vodafone, il discorso di Li ha sottolineato l'importanza strategica di una condivisione di obiettivi e di un dialogo costruttivo su come l'industria possa collettivamente avanzare in questa nuova era tecnologica. "Invito tutti a unirci per affrontare le numerose sfide e opportunità offerte dalla tecnologia AI. È fondamentale che il settore adotti un approccio realmente aperto, favorisca una collaborazione fluida tra diversi sistemi operativi e sviluppi un ecosistema di dispositivi AI incentrato sulla condivisione del valore. È ormai evidente che la rivoluzione dell'IA ridefinirà il paradigma dell'industria dei dispositivi, rivoluzionando come mai prima d'ora la nostra produttività, la società e persino la cultura. Per questo, è fondamentale collaborare per valorizzare al massimo il potenziale umano e accogliere il futuro dell'intelligenza connessa. HONOR compie il primo passo con un investimento di 10 miliardi di dollari nel nostro nuovo ALPHA PLAN, a testimonianza della nostra fiducia nel potenziale dell'ecosistema dei dispositivi AI." ha dichiarato Li.