LEGO e Pokémon: colpo di fulmine e partnership nel 2026

(Adnkronos) – Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una collaborazione pluriennale che darà vita ai primi set LEGO Pokémon. A partire dal 2026, gli appassionati di entrambi i franchise potranno finalmente costruire i loro Pokémon preferiti utilizzando i celebri mattoncini LEGO, dando vita a un’esperienza di gioco completamente nuova e creativa. La collaborazione tra LEGO e Pokémon nasce dalla condivisione di valori fondamentali come la creatività, l’innovazione e il divertimento. Entrambi i brand vantano una lunga tradizione nell’incoraggiare il gioco sociale e l’espressione individuale, elementi chiave di questa nuova iniziativa che mira a entusiasmare sia i fan storici sia le nuove generazioni. Per la prima volta, sarà possibile costruire e collezionare Pokémon con i dettagli caratteristici dei mattoncini LEGO, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco e di personalizzazione. Questa collaborazione segna un punto di svolta per entrambi i brand, combinando l’aspetto strategico e narrativo di Pokémon con la creatività e la libertà di costruzione offerte da LEGO. I set, che arriveranno sul mercato a partire dal 2026, promettono di portare un nuovo livello di interattività, stimolando l’inventiva e il divertimento attraverso la costruzione di ambienti e personaggi iconici del franchise. Con l’ufficializzazione di questa partnership, cresce l’attesa per scoprire quali Pokémon saranno i primi a ricevere la trasposizione in mattoncini LEGO. I fan possono aspettarsi set iconici, fedeli allo stile inconfondibile di LEGO, che daranno vita a nuove opportunità di gioco e collezionismo.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione, dichiarando: "Siamo entusiasti di collaborare con un brand che ha una fanbase così profonda e appassionata come quella di Pokémon, per offrire ai nostri fan ciò che ci hanno sempre chiesto. Siamo convinti che, grazie alle infinite possibilità di gioco offerte dai mattoncini LEGO e alle avventure straordinarie dell'universo Pokémon, questa partnership creerà nuove ed emozionanti opportunità per Allenatori e costruttori". Anche Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer di The Pokémon Company International, ha sottolineato l'importanza di questa sinergia, affermando: "Il Gruppo LEGO e Pokémon condividono valori fondamentali come immaginazione, creatività e divertimento, rendendo questa collaborazione perfetta per offrire esperienze uniche e coinvolgenti ai nostri fan. Lavorare con il team d'eccellenza del Gruppo LEGO e vedere la loro dedizione e passione per questo progetto ha portato a una collaborazione innovativa e rivoluzionaria, pronta a sorprendere ed entusiasmare i nostri fan. Non vediamo l'ora di scoprire la reazione dei fan LEGO e della community di Pokémon nel 2026".