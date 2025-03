Mac Studio, il nuovo desktop Apple con M4 Max e M3 Ultra

(Adnkronos) – Apple ha presentato il nuovo Mac Studio, un desktop che si posiziona al vertice della gamma per potenza e versatilità. Questo sistema, disponibile con i chip M4 Max e M3 Ultra, è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che operano in ambiti creativi e tecnici, offrendo prestazioni elevate e una vasta gamma di opzioni di connettività. Il Mac Studio si distingue per la sua architettura basata sui chip Apple Silicon, che garantiscono un’elevata efficienza energetica e prestazioni di calcolo significative. Il chip M4 Max, ideale per flussi di lavoro intensi come l’editing video, lo sviluppo software e la fotografia, vanta una CPU fino a 16 core e una GPU fino a 40 core. L’architettura grafica avanzata, presente per la prima volta su Mac Studio con il chip M4 Max, include funzionalità come la cache dinamica, il mesh shading con accelerazione hardware e un motore di ray tracing di seconda generazione. Queste caratteristiche migliorano la fluidità nel gaming e nella creazione di contenuti. Il chip M3 Ultra, invece, rappresenta il culmine delle prestazioni professionali, con una CPU fino a 32 core (di cui 24 performance core) e una GPU fino a 80 core. Questo chip offre prestazioni quasi doppie rispetto al M4 Max in carichi di lavoro che beneficiano di un elevato numero di core e di una grande quantità di memoria unificata. Entrambi i chip sono dotati di un Neural Engine potenziato, che accelera le operazioni di intelligenza artificiale e machine learning. In particolare, il Mac Studio con M3 Ultra, grazie alla sua capacità di supportare fino a 512GB di memoria unificata, è in grado di eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con oltre 600 miliardi di parametri interamente nella memoria. Il Mac Studio offre diverse opzioni di memoria unificata, a partire da 36GB per il modello con chip M4 Max (supportando fino a 128GB) e da 96GB per il modello con M3 Ultra (supportando fino a 512GB). La larghezza di banda della memoria raggiunge gli 800 GBps con il chip M3 Ultra. Per quanto riguarda l’archiviazione, il Mac Studio supporta SSD ultraveloci fino a 16TB, consentendo di memorizzare grandi quantità di dati e contenuti. Una delle caratteristiche distintive del nuovo Mac Studio è il supporto per Thunderbolt 5, che offre velocità di trasferimento fino a 120 Gbps, tre volte superiori rispetto alla generazione precedente. Questo consente di collegare unità di archiviazione esterne ad alta velocità e chassis di espansione PCIe. Il Mac Studio con chip M3 Ultra supporta inoltre fino a otto Pro Display XDR con risoluzione 6K. Altre opzioni di connettività includono una porta 10 Gigabit Ethernet, una porta HDMI, uno slot per schede SDXC, Wi-Fi e Bluetooth. Il Mac Studio è progettato per integrarsi con Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale di Apple (disponibile in italiano da inizio aprile). Questo sistema offre funzionalità come gli Strumenti di scrittura, che aiutano a riscrivere, correggere o riassumere testi, e le Notifiche prioritarie, che riducono le distrazioni. Siri è stata migliorata per consentire un’interazione più fluida tra scrittura e comandi vocali, e può rispondere a domande sulle funzioni e le impostazioni del Mac. È inoltre integrato l’accesso a ChatGPT, con la possibilità per l’utente di controllare quali informazioni condividere. Il sistema operativo macOS Sequoia introduce ulteriori funzionalità, come l’allineamento delle finestre, una nuova app Password per la gestione delle credenziali, sfondi personalizzabili per le videochiamate e miglioramenti a Safari, tra cui la funzione “In evidenza” e una modalità Lettura ridisegnata. Per i gamer, sono previsti miglioramenti all’audio spaziale personalizzato e alla Modalità gioco. Apple sottolinea l’impegno per la sostenibilità nella progettazione del Mac Studio. Il dispositivo è realizzato con oltre il 30% di materiali riciclati, tra cui alluminio riciclato nel guscio e terre rare riciclate nei magneti. L’azienda mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030 e utilizza energia rinnovabile nei suoi data center. Il Mac Studio è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi, con consegne e disponibilità nei negozi a partire dal 12 marzo. Il prezzo di partenza è di €2.549, con un prezzo ridotto di €2.299 per il settore Education. Sono disponibili diverse opzioni di configurazione sul sito web di Apple. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)