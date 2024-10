Monster Hunter Wilds: Open Beta e accessori ufficiali PS5

(Adnkronos) – Capcom ha annunciato il lancio di un’open beta per Monster Hunter Wilds, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Gli abbonati PlayStation Plus su PS5 avranno accesso anticipato dal 28 al 30 ottobre, mentre tutti gli altri potranno unirsi alla caccia dal 31 ottobre al 3 novembre. E la buona notizia è che il cross-play sarà attivo, quindi potrete dare la caccia ai mostri con i vostri amici, qualsiasi sia la loro piattaforma di gioco. Durante l’open beta, sarà possibile sperimentare diverse modalità di gioco. Innanzitutto, sarà possibile creare il proprio cacciatore personalizzato e, cosa ancora più interessante, i dati di creazione saranno trasferibili nella versione completa del gioco. Inoltre, avrete a disposizione una porzione della storia, che vi permetterà di dare un primo sguardo all’inizio dell’avventura e di imparare le basi del combattimento, culminando in uno scontro con un Chatacabra. Infine, sarà possibile cimentarsi nella caccia al Doshaguma, un’esperienza free-roaming ambientata nelle Pianure Sopravento, dove potrete affrontare il capobranco di un gruppo di Doshaguma o esplorare liberamente l’area. Che decidiate di affrontare queste sfide in solitaria o in compagnia di altri cacciatori (fino a un massimo di quattro giocatori), l’open beta darà un assaggio delle emozionanti avventure della saga. Capcom ha rilasciato un nuovo trailer, “La Fiamma Nera”, che ci porta alla scoperta del Bacino Petrolifero, un nuovo ecosistema ricco di insidie e creature misteriose, tra cui il mostro che dà il nome al trailer. Inoltre Sony Interactive Entertainment lancerà un’edizione limitata del controller wireless DualSense e una cover per PlayStation 5 dedicati a Monster Hunter Wilds, insieme con il lancio del titolo. Monster Hunter Wilds uscirà il 28 febbraio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)